HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Kuda Hitam Jelang Race Perdana MotoGP Thailand 2025, Nomor 1 Paling Konsisten di Tes Pramusim

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |04:00 WIB
3 Pembalap Kuda Hitam Jelang Race Perdana MotoGP Thailand 2025, Nomor 1 Paling Konsisten di Tes Pramusim
Pembalap Tim Trackhouse Racing, Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhouseracing)
ADA 3 pembalap kuda hitam jelang race perdana MotoGP Thailand 2025 yang menarik untuk dibahas. Ketiga rider ini tampil menjanjikan selama tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia (5-7 Februari) dan Sirkuit Buriram, Thailand (12-13 Februari).

Memang hasil tes pramusim tak bisa dijadikan patokan selama satu musim ke depan. Namun setidaknya hasil tes pramusim bisa melihat secara garis besar peningkatkan seorang pembalap serta persiapan mereka menyambut musim yang baru.

Apalagi seri perdana MotoGP 2025 juga akan berlansung di Sirkuit Buriram. Lantas kira-kira siapa saja rider kuda hitam yang patut dinantikan, terutama di MotoGP Thailand 2025 yang digelar pada 28 Februari-2 Maret 2025 mendatang?

Berikut 3 Pembalap Kuda Hitam Jelang Race Perdana MotoGP Thailand 2025:

3. Ai Ogura

Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)
Ai Ogura. (Foto: Instagram/trackhousemotogp)

Diantara para pembalap rookie, Ai Ogura adalah salah satu yang paling bersinar. Rider debutan tim Trackhouse Racing itu begitu apik, baik itu saat di Sepang atau Buriram.

Ogura selalu mampu tampil lebih cepat dari para pembalap debutan lainnya seperti Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) dan Somkiat Chiantra (LCR Honda). Jika Ogura bisa mempertahankan penampilan apiknya itu, bukan tidak mungkin rider asal Jepang itu bakal mencuri perhatian di MotoGP Thailand 2025.

2. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo
Fabio Quartararo

Fabio Quartararo mampu bersaing ketat dengan para rider Ducati selama tes pramusim MotoGP 2025. Mungkin hasil tes pramusim di Sirkuit Buriram tak begitu baik, namun selama di Sepang rider berjuluk El Diablo itu tampil begitu hebat.

Sang juara dunia MotoGP 2021 itu pun kini mulai dijagokan kembali. Dengan memiliki motor YZR-M1 yang makin kompetitif, maka Yamaha dan Quartararo bisa menjadi kuda hitam di MotoGP Thailand 2025.

 

Halaman:
1 2
