Hasil Lengkap IBL 2025: Bali United Basketball vs Prawira Bandung Ditunda Usai Kuarter Pertama

SEJATINYA hari ini, Sabtu (18/1/2025) Indonesia Basketball League (IBL) 2025 menyajikan empat laga menarik. Namun, satu laga terpaksa dihentikan dan ditunda karena kondisi lapangan tak memungkinkan untuk diteruskan, pertandingan yang dimaksud adalah Bali United Basketball versus Prawira Bandung.

Selebihnya, tiga laga lain tetapa bermain seperti biasanya. Hangtuah Jakarta, Tangerang Hawks, hingga Dewa United menjadi tim-tim yang memetik kemenangan d hari ini.

1. Pacific Caesar Surabaya vs Hangtuah Jakarta

Pertandingan pertama mempertemukan Pacific Caesar Surabaya versus Hangtuah Jakarta di GOR Pacific Caesar, Surabaya, Jawa Timur. Hangtuah Jakarta yang berstatus sebagai tim tamu berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 89-54.

Adonys Henriquez menjadi aktor utama kemenangan Hangtuah Jakarta. Dia sukses membukukan 27 poin, 6 rebound, dan 6 assist dalam laga tersebut.

2. Tangerang Hawks vs RANS Simba Bogor

Beralih pada laga kedua, Tangerang Hawks sukses membekuk RANS Simba Bogor. Kemenangan manis setelah duel sengit diraih oleh Tangerang Hawks dengan skor 78-70 di Indomilk Arena, Tangerang, Banten.

Stephaun Branch tampil mengerikan usai menyumbangkan 31 poin, 8 rebound, dan 3 assist untuk tim tuan rumah.

3. Dewa United vs Borneo Hornbills

Dewa United vs Borneo Hornbills. (Instagram/ibl)

Hasil manis juga diraih oleh Dewa United usai menumbangkan Borneo Hornbills. Bermain di Dewa United Arena, Tangerang, Banten, Kaleb Gemilang dan kolega tampil luar biasa hingga mengunci kemenangan 111-100.

Jordan Adams menjadi kunci kemenangan Dewa United usai mencatatkan 32 poin, 12 rebound, dan 2 assist. Setelah tiga pertandingan tersebut, laga Bali United Basketball versus Prawira Bandung justru terhenti pada kuarter pertama.