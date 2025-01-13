Hasil Lengkap IBL 2025 Semalam: Kesatria Bengawan Solo dan Prawira Bandung Kompak Menang

Simak hasil IBL 2025 yang digelar Minggu 12 Januari (Foto: IBL)

HASIL lengkap IBL 2025 semalam bisa dilihat di sini. Sebanyak empat pertandingan Indonesian Basketball League 2025 (IBL 2025) digelar sepanjang Minggu 12 Januari.

Borneo Hornbills versus Kesatria Bengawan Solo membuka pertandingan hari ini di GOR Laga Tangkas, Bogor. Kendati bermain di hadapan publik sendiri, Borneo Hornbills gagal meraih hasil manis.

Kesatria Bengawan Solo (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Mereka menelan kekalahan dengan skor 86-90. Hasil manis ini membuat Kesatria Bengawan Solo menyapu bersih kemenangan di pekan pertama setelah kemarin membungkam RANS Simba Bogor.

Kemudian di laga kedua ada Rajawali Medan kontra Pacific Caesar Surabaya yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Medan. Pertandingan berjalan cukup sengit.

Tapi, Rajawali Medan yang berstatus sebagai tuan rumah justru harus keok dari Pacific Caesar Surabaya dengan skor 62-76. Tim asal Medan itu meraih hasil minor di pekan pertama karena sebelumnya mereka juga kalah dari Bali United Basketball Club.

Lalu, RANS Simba Bogor sukses meraih kemenangan saat menjamu Satya Wacana Salatiga di Gymnasium IPB Bogor. Tim polesan Anthony Garbelotto itu menang meyakinkan dengan skor 80-58.