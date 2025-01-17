Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Lengkap IBL 2025: Satria Muda Pertamina dan Satya Wacana Salatiga Rebut Hasil Positif

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |23:30 WIB
Hasil Lengkap IBL 2025: Satria Muda Pertamina dan Satya Wacana Salatiga Rebut Hasil Positif
Satria Muda Pertamina di IBL 2025. (Foto: Instagram/satriamuda.id)
A
A
A

DUA pertandingan tersaji dalam lanjutan Indonesia Basketball League (IBL) 2025, Jumat (17/1/2025). Dalam dua pertandingan ini, Satya Wacana Salatiga dan Satria Muda Pertamina berhasil merengkuh kemenangan.

HASIL lengkap laga lanjutan Indonesia Basketball League (IBL) 2025, pada Jumat (17/1/2025) menarik untuk dibahas. Dalam dua laga yang berlangsung hari ini itu, dua tim yang merebut hasil positif adalah Satria Muda Pertamina dan Satya Wacana Salatiga.

1. Bima Perkasa Jogja vs Satya Wacana Salatiga

Pertandingan pertama dibuka dengan duel Bima Perkasa Jogja yang menjamu tim tamu Satya Wacana Salatiga. Laga panas tersebut berlangsung di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta.

Pada dua kuarter pertama, Bima Perkasa Jogja dan Satya Wacana Salatiga bisa dibilang bermain cukup imbang. Namun pada dua kuarter terakhir, Satya Wacana Salatiga sukses mengungguli tim tuan rumah.

Satya Wacana Salatiga. (instagram/thesaint.salatiga)
Satya Wacana Salatiga. (instagram/thesaint.salatiga)

Satya Wacana Salatiga akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 62-50. Ikcaven Curry berhasil menjadi bintang untuk Satya Wacana Salatiga dalam laga tersebut usai mencetak 23 poin, 9 rebound, dan 2 assist.

2. Satria Muda Pertamina vs Kesatria Bengawan Solo

Berlanjut pada pertandingan kedua, ada duel sengit antara Satria Muda Pertamina versus Kesatria Bengawan Solo. Pertandingan tersebut digelar di BritAma Arena, Jakarta Utara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/36/3160424/satria_muda-cUJy_large.jpg
Persib Bandung Resmi Ambil Alih Klub Basket Satria Muda, Kini Bermarkas di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/36/3157104/dewa_united_banten-TBSQ_large.jpg
Juara IBL 2025, Dewa United Banten Ingin Catat Back to Back Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156758/dewa_united_juara_ibl_2025_usai_menang_2_1_atas_pelita_jaya_di_final-gZCR_large.jpg
Hasil Final IBL 2025: Juara Usai Kalahkan Pelita Jaya, Dewa United Cetak Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156655/simak_kunci_dewa_united_permalukan_pelita_jaya_di_kandang_lawan_pada_gim_2_final_ibl_2025-MH5j_large.jpg
Final IBL 2025: Kunci Dewa United Permalukan Pelita Jaya di Kandang Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156596/patrick_kluivert-5x0g_large.jpg
Patrick Kluivert Terkesan dengan Atmosfer Final IBL 2025: Rasanya Kayak di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156589/dewa_united_basketball_foto_dewa_united-uETh_large.jpg
Hasil Game 2 Final IBL 2025: Dewa United Perpanjang Napas, Hajar Pelita Jaya 80-75!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement