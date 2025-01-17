Hasil Lengkap IBL 2025: Satria Muda Pertamina dan Satya Wacana Salatiga Rebut Hasil Positif

DUA pertandingan tersaji dalam lanjutan Indonesia Basketball League (IBL) 2025, Jumat (17/1/2025). Dalam dua pertandingan ini, Satya Wacana Salatiga dan Satria Muda Pertamina berhasil merengkuh kemenangan.

HASIL lengkap laga lanjutan Indonesia Basketball League (IBL) 2025, pada Jumat (17/1/2025) menarik untuk dibahas. Dalam dua laga yang berlangsung hari ini itu, dua tim yang merebut hasil positif adalah Satria Muda Pertamina dan Satya Wacana Salatiga.

1. Bima Perkasa Jogja vs Satya Wacana Salatiga

Pertandingan pertama dibuka dengan duel Bima Perkasa Jogja yang menjamu tim tamu Satya Wacana Salatiga. Laga panas tersebut berlangsung di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta.

Pada dua kuarter pertama, Bima Perkasa Jogja dan Satya Wacana Salatiga bisa dibilang bermain cukup imbang. Namun pada dua kuarter terakhir, Satya Wacana Salatiga sukses mengungguli tim tuan rumah.

Satya Wacana Salatiga. (instagram/thesaint.salatiga)

Satya Wacana Salatiga akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 62-50. Ikcaven Curry berhasil menjadi bintang untuk Satya Wacana Salatiga dalam laga tersebut usai mencetak 23 poin, 9 rebound, dan 2 assist.

2. Satria Muda Pertamina vs Kesatria Bengawan Solo

Berlanjut pada pertandingan kedua, ada duel sengit antara Satria Muda Pertamina versus Kesatria Bengawan Solo. Pertandingan tersebut digelar di BritAma Arena, Jakarta Utara.