Juara IBL 2025, Dewa United Banten Ingin Catat Back to Back Musim Depan

JAKARTA – Dewa United Banten sukses merebut gelar juara IBL 2025. Keberhasilan itu membuat mereka bertekad mencatatkan back to back alias menjadi kampiun dua musim beruntun.

Dewa United menjadi juara usai menang 2-1 atas Pelita Jaya dalam best of three final IBL 2025. Mereka memenangi gim penentuan alias gim ketiga dengan skor 74-73 di GMSB Kuningan, Jakarta, Minggu 20 Juli 2025 malam WIB.

1. Pembuktian

Presiden Dewa United, Michael Oliver Wellerz (OW), yang turut didampingi anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth, menyampaikan rasa bangga atas raihan yang dicapai timnya. Ia mengapresiasi daya juang Arki Wisnu dan kawan-kawan.

"Hal yang paling penting, anak-anak membuktikan datang ke Dewa United, mereka percaya organisasi Dewa United mulai dari 0 tanpa siapa pun. Hasilnya kami dapat prestasi yang terbaik di 2025," kata Owe –sapaan akrabnya, dikutip Selasa (22/7/2025).

2. Back to Back

Lebih lanjut, Owe mengungkapkan konsistensi adalah kunci sukses Dewa United bisa menjadi juara IBL 2025. Ia optimistis timnya dapat mempertahankan gelar juara pada musim depan.

"Konsisten dan paling penting semua punya rasa tanggung jawab masing-masing," kata Owe.