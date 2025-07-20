Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Final IBL 2025: Kunci Dewa United Permalukan Pelita Jaya di Kandang Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |11:30 WIB
Final IBL 2025: Kunci Dewa United Permalukan Pelita Jaya di Kandang Lawan
Simak kunci Dewa United permalukan Pelita Jaya di kandang lawan pada gim 2 Final IBL 2025 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Dewa United Banten meraih kemenangan krusial di game 2 Final IBL 2025 saat menghadapi Pelita Jaya Jakarta di kandang lawan. Pelatih Pablo Favarel mengungkapkan kunci meraih hasil manis itu. 

Dewa United suskes mengalahkan Pelita Jaya 80-75 di GMSB Kuningan, Jakarta, Sabtu 19 Juli 2025 malam WIB. Bertindak sebagai tim tamu, Anak Dewa bermain trengginas sejak kuarter pertama. 

1. Kredit untuk Pemain

Dewa United vs Pelita Jaya di final IBL 2025 (Foto: IBL)

Tak butuh waktu lama, Dewa United unggul cukup jauh pada halftime atau setelah dua kuarter. Mereka akhirnya berhasil mengunci kemenangan di depan ribuan pendukung Pelita Jaya. 

Usai pertandingan, Favarel merasa bangga dengan kinerja dan daya juang anak asuhnya. Menurutnya, ini menjadi kunci kemenangan utama dalam laga melawan Pelita Jaya. 

"Para pemain bermain dengan kerja keras, determinasi tinggi, dan menunjukkan karakter untuk membalikkan situasi yang sangat sulit," kata Favarel kepada awak media termasuk Okezone, dikutip Minggu (20/7/2025).

"Semua kredit untuk pemain. Mereka yang membuat kemenangan ini terjadi,” tambahnya. 

 

