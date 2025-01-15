Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2025 Hari Ini: Prawira Bandung dan Hangtuah Jakarta Berjaya di Laga Tandang

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |23:02 WIB
Hasil IBL 2025 Hari Ini: Prawira Bandung dan Hangtuah Jakarta Berjaya di Laga Tandang
Hasil IBL 2025 menampilkan kemenangan Hangtuah Jakarta atas Bali United Basketball (Foto: IBL)
A
A
A

HASIL IBL 2025 hari ini, Rabu (15/1/2025) akan dibahas Okezone. Prawira Bandung dan Hangtuah Jakarta berjaya di laga tandang masing-masing!

Prawira sukses mengalahkan tuan rumah Pacific Caesar Surabaya 82-21. Kemenangan susah payah itu diraih di GOR Pacific Caesar, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/1/2025) malam WIB.

1. Kesulitan

Pacific Caesar Surabaya vs Prawira Bandung di IBL 2025 (Foto: IBL)
Pacific Caesar Surabaya vs Prawira Bandung di IBL 2025 (Foto: IBL)

Di awal kuarter pertama, Prawira Bandung sempat kesulitan menghalau serangan masif dari tim tuan rumah. Namun akhirnya, tim tamu berhasil meraih kemenangan dramatis. 

Nobertas Giga menjadi pemain paling subur untuk Prawira dalam laga tersebut. Ia berhasil mencatatkan 32 poin, 11 rebound, dan 4 assist dalam laga tersebut. 

2. Bali

Pada pertandingan lainnya, hasil positif juga didapat oleh Hangtuah Jakarta. Tim besutan Wahyu Widayat Jati itu meraup kemenangan di markas Bali United Basketball, GOR Merpati, Bali. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/36/3160424/satria_muda-cUJy_large.jpg
Persib Bandung Resmi Ambil Alih Klub Basket Satria Muda, Kini Bermarkas di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/36/3157104/dewa_united_banten-TBSQ_large.jpg
Juara IBL 2025, Dewa United Banten Ingin Catat Back to Back Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156758/dewa_united_juara_ibl_2025_usai_menang_2_1_atas_pelita_jaya_di_final-gZCR_large.jpg
Hasil Final IBL 2025: Juara Usai Kalahkan Pelita Jaya, Dewa United Cetak Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156655/simak_kunci_dewa_united_permalukan_pelita_jaya_di_kandang_lawan_pada_gim_2_final_ibl_2025-MH5j_large.jpg
Final IBL 2025: Kunci Dewa United Permalukan Pelita Jaya di Kandang Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156596/patrick_kluivert-5x0g_large.jpg
Patrick Kluivert Terkesan dengan Atmosfer Final IBL 2025: Rasanya Kayak di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156589/dewa_united_basketball_foto_dewa_united-uETh_large.jpg
Hasil Game 2 Final IBL 2025: Dewa United Perpanjang Napas, Hajar Pelita Jaya 80-75!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement