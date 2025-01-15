Hasil IBL 2025 Hari Ini: Prawira Bandung dan Hangtuah Jakarta Berjaya di Laga Tandang

HASIL IBL 2025 hari ini, Rabu (15/1/2025) akan dibahas Okezone. Prawira Bandung dan Hangtuah Jakarta berjaya di laga tandang masing-masing!

Prawira sukses mengalahkan tuan rumah Pacific Caesar Surabaya 82-21. Kemenangan susah payah itu diraih di GOR Pacific Caesar, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/1/2025) malam WIB.

1. Kesulitan

Pacific Caesar Surabaya vs Prawira Bandung di IBL 2025 (Foto: IBL)

Di awal kuarter pertama, Prawira Bandung sempat kesulitan menghalau serangan masif dari tim tuan rumah. Namun akhirnya, tim tamu berhasil meraih kemenangan dramatis.

Nobertas Giga menjadi pemain paling subur untuk Prawira dalam laga tersebut. Ia berhasil mencatatkan 32 poin, 11 rebound, dan 4 assist dalam laga tersebut.

2. Bali

Pada pertandingan lainnya, hasil positif juga didapat oleh Hangtuah Jakarta. Tim besutan Wahyu Widayat Jati itu meraup kemenangan di markas Bali United Basketball, GOR Merpati, Bali.