Hasil India Open 2025: Debut Berjalan Mulus, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Lanjut ke 16 Besar Usai Pulangkan Wakil Denmark

NEW DELHI - Debut pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramdhanti berjalan mulus di babak 32 besar India Open 2025. Pasalnya Dejan/Siti berhasil menang atas wakil Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch dan memastikan diri lolos ke 16 besar.

Dejan/Siti mampu tampil apil selama 33 menit bermain. Pasangan yang baru dipasangkan itu pada akhirnya menang dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di K.D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, Dejan/Fadia memulainya dengan sangat baik. Racikan baru Pelatnas PBSI Cipayung itu unggul cukup meyakinkan dengan skor 9-4 atas Vestergaard/Busch.

Poin demi poin terus mereka curi dari pasangan asal Denmark itu. Hasilnya, Dejan/Fadia unggul di interval gim pertama dengan skor meyakinkan 11-5 atas Vestergaard/Busch.

Usai interval, Dejan/Fadia tidak menurunkan ritme permainannya. Mereka terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-10 atas Vestergaard/Busch. Alhasil, mereka sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12.

Di gim kedua, Dejan/Fadia kembali tampil agresif. Mereka cukup nyaman mencuri poin dari pasangan asal Denmark hingga unggul 9-7.