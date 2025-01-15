Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil India Open 2025: Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Gagal Debut Manis, Langsung Terusir Wakil Malaysia di Babak Pertama

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |11:29 WIB
Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati. (Foto: PBSI)
NEW DELHI - Debut pasangan baru, Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati tak berakhir manis karena mereka langsung gugur di babak pertama India Open 2025. Rinov/Lisa kalah di babak 32 besar usai tumbang di tangan ganda campuran asal Malaysia, Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai.

Sejatinya, Rinov/Lisa sudah berjuang selama 36 menit. Namun, mereka tetap kalah dengan skor kembar 17-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di K. D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi, India, Rinov/Lisa memulainya dengan sangat baik. Racikan baru Pelatnas PBSI Cipayung itu unggul 8-7 kendati mendapat perlawanan sengit dari Soon Huat/Jemie Lai.

Rinov/Lisa sukses unggul lebih dulu atas pasangan Malaysia itu di interval gim pertaka dengan skor 11-8. Usai interval, kedua pasangan bermain sengit. Soon Huat/Jemie Lai mulai menemukan celah untuk mengejar ketertinggalannya.

Rinov Rivaldy bicara kepada awak media di Pelatnas PBSI (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
Soon Huat/Jemie Lai secara mengejutkan berhasil membalikan keadaan menjadi unggul. Alhasil, Rinov/Lisa menelan kekalahan dengan skor 17-21 dari pasangan ranking empat dunia tersebut.

Di gim kedua, kedua pasangan kembali bermain sengit dengan saling kejar-kejaran angka. Rinov/Lisa keluar dari tekanan dan unggul 8-7 atas Soon Huat/Jemie Lai.

 

Halaman:
1 2
