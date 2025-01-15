Bakal Tanggung Jawab, Gigi DallIgna Yakin Marc Marquez Lebih Bagus ketimbang Jorge Martin

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, meyakini pihaknya telah mengambil keputusan terbaik dengan merekrut Marc Marquez. Ia optimistis pria asal Spanyol itu lebih bagus dari Jorge Martin.

Sebelum meresmikan Marquez sebagai pembalap tim pabrikan, Ducati dihadapkan pada kebimbangan. Mereka sejatinya mempunyai dua pilihan; yakni merekrut Marquez atau Martin.

1. Harapan Besar

Martinator yang sudah lama berseragam tim satelit Ducati tentu mempunyai harapan besar untuk masuk tim pabrikan. Akan tetapi, Ducati Corse pada akhirnya memilih Marquez.

Tak lama setelah itu, Martin berhasil membuktikan diri dengan menjuarai MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu mengalahkan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marquez.

2. Bulat

Dall’Igna mengatakan, keputusan Ducati memilih Marquez ketimbang Martin sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, jika keputusan itu berujung pada kesalahan, ia siap bertanggung jawab.

“Jika ini terjadi, kami harus menerimanya dan bertanggung jawab, karena kami telah menentukan pilihan,” kata Dall’Igna, mengutip dari Motosan, Rabu (15/1/2025).