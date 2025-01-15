Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bakal Tanggung Jawab, Gigi DallIgna Yakin Marc Marquez Lebih Bagus ketimbang Jorge Martin

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |02:33 WIB
Bakal Tanggung Jawab, Gigi DallIgna Yakin Marc Marquez Lebih Bagus ketimbang Jorge Martin
Marc Marquez (93) diyakini lebih bagus dari Jorge Martin (89) oleh Gigi DallIgna (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, meyakini pihaknya telah mengambil keputusan terbaik dengan merekrut Marc Marquez. Ia optimistis pria asal Spanyol itu lebih bagus dari Jorge Martin.

Sebelum meresmikan Marquez sebagai pembalap tim pabrikan, Ducati dihadapkan pada kebimbangan. Mereka sejatinya mempunyai dua pilihan; yakni merekrut Marquez atau Martin.

1. Harapan Besar

Gigi Dalligna (MotoGP)

Martinator yang sudah lama berseragam tim satelit Ducati tentu mempunyai harapan besar untuk masuk tim pabrikan. Akan tetapi, Ducati Corse pada akhirnya memilih Marquez.

Tak lama setelah itu, Martin berhasil membuktikan diri dengan menjuarai MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu mengalahkan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marquez.

2. Bulat

Dall’Igna mengatakan, keputusan Ducati memilih Marquez ketimbang Martin sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat. Namun, jika keputusan itu berujung pada kesalahan, ia siap bertanggung jawab.

“Jika ini terjadi, kami harus menerimanya dan bertanggung jawab, karena kami telah menentukan pilihan,” kata Dall’Igna, mengutip dari Motosan, Rabu (15/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177830/pedro_acosta_jadi_satu_satunya_rider_spanyol_di_motogp_2025_yang_belum_pernah_menang-MI51_large.jpg
Pedro Acosta Jadi Satu-satunya Rider Spanyol di MotoGP 2025 yang Belum Pernah Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177815/pedro_acosta_lagi_lagi_harus_gigit_jari_usai_raul_fernandez_jadi_pemenang_di_motogp_australia_2025-e51L_large.jpg
Pedro Acosta Dilangkahi 2 Kompatriotnya Usai Raul Fernandez Menangi MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177771/raul_fernandez-2dhw_large.jpg
Reaksi Raul Fernandez Cetak Sejarah Menang Pertama Kali di MotoGP: Saya Menangis di Balik Helm!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177756/para_pembalap_motogp-7mty_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Digeser Marco Bezzecchi dari 3 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177750/raul_fernandez-saxB_large.jpg
Hasil Race MotoGP Australia 2025: Kejutan! Raul Fernandez Menang Perdana, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177745/marco_bezzecchi-NDFv_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Race MotoGP Australia 2025: Kejutan Hadir saat Marc Marquez Absen?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement