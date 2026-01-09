Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Rizki Juniansyah Naik Pangkat 2 Tingkat Jadi Kapten di TNI Setelah Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |06:51 WIB
Kisah Rizki Juniansyah Naik Pangkat 2 Tingkat Jadi Kapten di TNI Setelah Pecahkan Rekor Dunia di SEA Games 2025
Rizki Juniansyah bangga naik 2 pangkat jadi kapten di TNI usai pecahkan rekor dunia di SEA Games 2025. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
LIFTER Indonesia, Rizki Juniansyah, naik pangkat dua tingkat menjadi kapten di TNI usai meraih medali emas SEA Games 2025. Ia mengaku tak menyangka mendapat kenaikan pangkat. 

Rizki Juniansyah sebelumnya berpangkat letnan dua. Atlet berusia 22 tahun itu diangkat menjadi letnan dua di TNI usai meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

Rizki Juniansyah pamer medali emas SEA Games 2025. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
Rizki Juniansyah pamer medali emas SEA Games 2025. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

Kini, Rizki Juniansyah resmi naik pangkat menjadi kapten di TNI. Kenaikan pangkat tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan negara atas kontribusinya dalam mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga

1. Bangga Dipercaya Naik Pangkat di TNI

"Tentunya senang dan bangga sekali, ini adalah suatu kehormatan bagi saya," kata Rizki Juniansyah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Rizki Juniansyah bercerita kalau dia sejatinya tidak tahu ada apresiasi berupa kenaikan pangkat istimewa tersebut. Kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto baru memberitahunya hari ini bertepatan dengan penyerahan bonus atlet peraih medali di SEA Games 2025.

"Dan ini juga saya tadi terharu, karena memang saya juga baru hari ini dikasih tahu sama Bapak Presiden langsung bersama Bapak Panglima," ungkap Rizki Juniansyah.

"Saya juga tidak menyangka, walaupun saya baru dilantik kemarin tanggal 27 November, saya langsung diangkat menjadi kapten karena memang dua tingkat lebih tinggi dari letnan dua," tambah Rizki Juniansyah.

 

