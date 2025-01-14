Jack Miller Bingung Valentino Rossi atau Marc Marquez Pembalap Terhebat di MotoGP

JACK Miller mengaku bingung menentukan Valentino Rossi atau Marc Marquez sebagai pembalap terhebat di MotoGP era moden. Sebab, salah satunya belum pensiun.

Rossi dan Marquez bisa dibilang merupakan dua pembalap terhebat MotoGP dalam dua dekade terakhir. The Doctor sukses memenangkan tujuh gelar, sedangkan The Baby Alien enam gelar.

1. Pensiun

Rossi sudah memutuskan untuk pensiun pada akhir musim MotoGP 2021. Pembalap asal Italia itu memutuskan untuk mengakhiri karier balap motornya dan bersaing dalam balapan mobil.

Sementara, Marquez masih berkiprah di MotoGP hingga saat ini. Pria asal Spanyol itu sempat mengalami masa-masa suram, namun kini kembali bangkit bersama Ducati.

Marquez berhasil menempati peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP 2024 bersama Gresini Raicng. Keberhasilan itu membuatnya dipercaya membela tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025.

2. Bersaing

Miller yang sempat bersaing dengan dua pembalap hebat itu mengaku bingung untuk memutuskan siapa yang terhebat. Menurut pembalap asal Australia itu, keduanya memiliki karakteristik masing-masing.