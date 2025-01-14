Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jack Miller Bingung Valentino Rossi atau Marc Marquez Pembalap Terhebat di MotoGP

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |18:31 WIB
Jack Miller Bingung Valentino Rossi atau Marc Marquez Pembalap Terhebat di MotoGP
Jack Miller bingung tentukan Marc Marquez atau Valentino Rossi yang terbaik (Foto: MotoGP)
A
A
A

JACK Miller mengaku bingung menentukan Valentino Rossi atau Marc Marquez sebagai pembalap terhebat di MotoGP era moden. Sebab, salah satunya belum pensiun.

Rossi dan Marquez bisa dibilang merupakan dua pembalap terhebat MotoGP dalam dua dekade terakhir. The Doctor sukses memenangkan tujuh gelar, sedangkan The Baby Alien enam gelar.

1. Pensiun

Jack Miller/ ig/ktmfactoryracing

Rossi sudah memutuskan untuk pensiun pada akhir musim MotoGP 2021. Pembalap asal Italia itu memutuskan untuk mengakhiri karier balap motornya dan bersaing dalam balapan mobil.

Sementara, Marquez masih berkiprah di MotoGP hingga saat ini. Pria asal Spanyol itu sempat mengalami masa-masa suram, namun kini kembali bangkit bersama Ducati.

Marquez berhasil menempati peringkat ketiga klasemen akhir MotoGP 2024 bersama Gresini Raicng. Keberhasilan itu membuatnya dipercaya membela tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025.

2. Bersaing

Miller yang sempat bersaing dengan dua pembalap hebat itu mengaku bingung untuk memutuskan siapa yang terhebat. Menurut pembalap asal Australia itu, keduanya memiliki karakteristik masing-masing.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177830/pedro_acosta_jadi_satu_satunya_rider_spanyol_di_motogp_2025_yang_belum_pernah_menang-MI51_large.jpg
Pedro Acosta Jadi Satu-satunya Rider Spanyol di MotoGP 2025 yang Belum Pernah Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177815/pedro_acosta_lagi_lagi_harus_gigit_jari_usai_raul_fernandez_jadi_pemenang_di_motogp_australia_2025-e51L_large.jpg
Pedro Acosta Dilangkahi 2 Kompatriotnya Usai Raul Fernandez Menangi MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177771/raul_fernandez-2dhw_large.jpg
Reaksi Raul Fernandez Cetak Sejarah Menang Pertama Kali di MotoGP: Saya Menangis di Balik Helm!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177756/para_pembalap_motogp-7mty_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Digeser Marco Bezzecchi dari 3 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177750/raul_fernandez-saxB_large.jpg
Hasil Race MotoGP Australia 2025: Kejutan! Raul Fernandez Menang Perdana, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177745/marco_bezzecchi-NDFv_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Race MotoGP Australia 2025: Kejutan Hadir saat Marc Marquez Absen?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement