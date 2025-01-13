Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Alami 3 Kali Masa Sulit di MotoGP, Salah Satunya Disebabkan Marc Marquez!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |02:05 WIB
Jorge Martin Alami 3 Kali Masa Sulit di MotoGP, Salah Satunya Disebabkan Marc Marquez!
Jorge Martin dan Marc Marquez di MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Tim Aprilia Racing, Jorge Martin disebut-sebut mengalami tiga masa kesulitan selama bersaing di kelas MotoGP. Menurut Direkrut Olahraga Pramac Racing, Fonsi Nieto, ketiga masa sulit itu salah satunya disebabkan oleh Marc Marquez.

Sebagai mantna bos Martin, Nieto mengetahui betul bagaimana perjalanan sang rider hingga menjadi juara dunia MotoGP 2024. Namun, selama perjuangan itu Martin ternyata melewati tiga masa sulit.

1. Masa Sulit yang Dialami Jorge Martin

Jorge Martin saat ini berstatus sebagai juara bertahan MotoGP. Pembalap asal Spanyol itu mencetak sejarah sebagai rider pertama yang juara bersama tim satelit di era MotoGP.

Namun demikian, Martinator -julukan Jorge Martin- sejatinya sempat mengalami banyak masa sulit. Nieto mengatakan, tiga momen sulit bagi Martin hampir menghancurkan kariernya. Dia sempat kecelakaan, dan dua kali tidak terpilih menjadi rider Ducati Lenovo.

Kaleidoskop 2024: Jorge Martin Sabet Gelar Perdana, Max Verstappen Jaga Dominasi
Kaleidoskop 2024: Jorge Martin Sabet Gelar Perdana, Max Verstappen Jaga Dominasi

"Saya selalu mengatakan bahwa Jorge mengalami tiga momen sulit dalam karier MotoGP-nya: kecelakaan di Portugal, yang benar-benar menghancurkannya dan dia bahkan berpikir untuk pensiun; terpilihnya Enea Bastianini; dan terpilihnya Marquez (sebagai pembalap tim pabrikan Ducati)," ungkap Nieto dikutip dari Crash, Senin (13/1/2025).

Meski begitu, Nieto mengatakan Martin mampu keluar dari masa pahit itu. Menurutnya, itu menjadi salah satu motivasi utama bagi Martin untuk bangkit.

"Saya pikir itu adalah masa-masa yang paling sulit dan dia tahu bagaimana mengatasinya dan menjadikannya sebagai motivasi, dan itu tidak selalu semudah itu," ujar Nieto.

 

