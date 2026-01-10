Jadwal Siaran Langsung Semifinal Malaysia Open 2026: Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn!

Jonatan Christie akan menghadapi Kunlavut Vitidsarn di semifinal Malaysia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

JADWAL siaran langsung semifinal Malaysia Open 2026 sudah dirilis. Dua wakil Indonesia yakni Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan tampil di semifinal Malaysia Open 2026 yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (10/1/2026) mulai pukul 09.00 WIB.

1. Jonatan Christie Tantang Juara Dunia asal Thailand

Jonatan Christie akan menghadapi laga yang tidak mudah. Sebab, ia dihadapkan dengan juara dunia 2023 asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Namun, ada dua alasan kenapa Jonatan Christie layak percaya diri jelang menghadapi Kunlavut Vitidsarn. Pertama, Jonatan Christie unggul rekor pertemuan atas Kunlavut Vitidsarn.

Total dari 14 pertemuan, Jonatan Christie menang delapan kali dan enam kali kalah. Dalam perjalanannya, Jonatan Christie sering mendapatkan tuah tiap kali mengalahkan Kunlavut Vitidsarn di ajang besar.

Ketika juara All England 2024, Jonatan Christie menumbangkan Kunlavut Vitidsarn di 16 besar. Faktor kedua kenapa Jonatan Christie berpeluang mengatasi Kunlavut Vitidsarn karena ayah satu anak ini dalam kondisi fisik lebih prima.

Kunlavut Vitidsarn membutuhkan tiga set sebelum menumbangkan Alex Lanier (Prancis) di perempatfinal. Sementara Jonatan Christie hanya perlu dua set untuk menjegal jagoan Jepang, Kodai Naraoka. Laga Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn diprediksi digelar pukul 14.00 WIB.