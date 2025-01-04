Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Francesco Bagnaia Prediksi Bakal Hanya Bersaing dengan Marc Marquez di MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |12:49 WIB
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan berada satu tim musim 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan berada satu tim musim 2025 (Foto: MotoGP)
FRANCESCO Bagnaia memprediksi persaingan juara dunia MotoGP 2025 hanya akan terjadi antara dirinya dengan Marc Marquez. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Ducati Corse musim depan.

Hanya akan ada tiga motor Ducati Desmosedici GP25 di grid pada MotoGP 2025. Selain yang digunakan Bagnaia dan Marquez, satu unit lain akan digeber oleh Fabio Di Giannantonio.

Francesco Bagnaia melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)
Francesco Bagnaia melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

1. Masih Motor Terbaik

Hal tersebut terjadi setelah Ducati kehilangan Pramac Racing yang hengkang ke Yamaha. Sebagai gantinya, mereka menggaet tim milik Valentino Rossi yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Akan tetapi, Ducati tak kuat jika harus mengerahkan empat unit motor spesifikasi pabrikan pada 2025. Maka dari itu, hanya Di Giannantonio saja yang diperkenankan menggebar GP25.

Bagnaia mengakui, motor tersebut masih yang terbaik di grid. Karena hanya ada tiga unit di MotoGP 2025, ia mengklaim akan lebih sering bertarung di depan dengan Marquez.

“Apa yang akan terjadi di 2025? Ducati masih jadi motor yang harus dikalahkan kendati jumlah motor pabrikan berkurang satu,” kata Bagnaia, mengutip dari Motosan, Sabtu (4/1/2025).

 

