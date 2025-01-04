Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Marco Bezzecchi, Murid Valentino Rossi yang Dapat Banyak Pengalaman Selama Bela Tim Satelit Ducati di MotoGP

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |02:05 WIB
Kisah Marco Bezzecchi, Murid Valentino Rossi yang Dapat Banyak Pengalaman Selama Bela Tim Satelit Ducati di MotoGP
Marco Bezzecchi kala masih membela tim balap Valentino Rossi di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcobez72)
A
A
A

KISAH Marco Bezzecchi menarik diulas. Murid Valentino Rossi ini mengaku dapat banyak pengalaman selama bela tim satelit Ducati di MotoGP.

Hal itu tentunya bakal jadi bekal Bezzecchi dalam menjalani babak baru dalam kariernya di MotoGP. Diketahui, dia akan membela tim pabrikan pada musim 2025.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) memenangi MotoGP India 2023 (Foto: Reuters/Anushree Fadnavis)

1. Bela Tim Valentino Rossi di Ducati

Bezzecchi diketahui memperkuat tim satelit Ducati dalam 3 musim terakhir di pentas MotoGP. Tepatnya, dia jadi pembalap tim Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team.

Bezzecchi pun sangat senang mempunyai pengalaman berkompetisi dengan tim satelit. Apalagi, dia berhasil tampil apik bersama VR46 Racing Team dalam dua musim sebelumnya.

Bezzecchi berhasil menempati posisi ketiga di klasemen akhir MotoGP 2023 usai meraih tiga kemenangan. Pada musim 2024, dia turun ke urutan 12 dengan koleksi satu 153 poin dari satu podium.

“Saya yakin saya belajar banyak musim ini,” ucap Bezzecchi, dikutip dari Speedweek, Sabtu (4/1/2025).

“Anda tidak belajar banyak di saat-saat baik, Anda belajar lebih banyak di masa-masa sulit dan tahun ini sangat sulit bagi saya,” lanjutnya.

“Saya belajar banyak sebagai pembalap dan pribadi, semoga itu bisa membantu masa depan saya,” tutur Bezzecchi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175512/marc_marquez_dan_francesco_bagnaia-tS5o_large.jpg
Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Gagal Total di MotoGP Mandalika 2025, Ducati Siap Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175470/marc_marquez-Dc3h_large.jpg
Ruben Xaus: Marc Marquez Beruntung Cedera Usai Segel Juara Dunia MotoGP 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175482/fermin_aldeguer_mengaku_tak_pernah_menyangka_mimpinya_jadi_kenyataan-hGeE_large.jpg
Cetak Sejarah di MotoGP Mandalika 2025, Fermin Aldeguer: Semua Orang Bermimpi Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175375/marc_marquez_dipastikan_absen_dalam_dua_balapan_ke_depan_usai_kecelakaan_di_motogp_mandalika_2025-icXO_large.jpg
Marc Marquez Absen 2 Balapan Imbas Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025, Ducati Cari Pengganti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175293/kenapa_sirkuit_mandalika_begitu_sulit_ditaklukkan_pembalap_motogp-abBT_large.jpg
Kenapa Sirkuit Mandalika Begitu Sulit Ditaklukkan Pembalap MotoGP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/38/3175242/marc_marquez-uQU4_large.jpg
Masyarakat Australia Minta MotoGP Mandalika Dihapus dari Kalender MotoGP Efek Cedera Marc Marquez
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement