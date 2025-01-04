Kisah Marco Bezzecchi, Murid Valentino Rossi yang Dapat Banyak Pengalaman Selama Bela Tim Satelit Ducati di MotoGP

Marco Bezzecchi kala masih membela tim balap Valentino Rossi di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcobez72)

KISAH Marco Bezzecchi menarik diulas. Murid Valentino Rossi ini mengaku dapat banyak pengalaman selama bela tim satelit Ducati di MotoGP.

Hal itu tentunya bakal jadi bekal Bezzecchi dalam menjalani babak baru dalam kariernya di MotoGP. Diketahui, dia akan membela tim pabrikan pada musim 2025.

1. Bela Tim Valentino Rossi di Ducati

Bezzecchi diketahui memperkuat tim satelit Ducati dalam 3 musim terakhir di pentas MotoGP. Tepatnya, dia jadi pembalap tim Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team.

Bezzecchi pun sangat senang mempunyai pengalaman berkompetisi dengan tim satelit. Apalagi, dia berhasil tampil apik bersama VR46 Racing Team dalam dua musim sebelumnya.

Bezzecchi berhasil menempati posisi ketiga di klasemen akhir MotoGP 2023 usai meraih tiga kemenangan. Pada musim 2024, dia turun ke urutan 12 dengan koleksi satu 153 poin dari satu podium.

“Saya yakin saya belajar banyak musim ini,” ucap Bezzecchi, dikutip dari Speedweek, Sabtu (4/1/2025).

“Anda tidak belajar banyak di saat-saat baik, Anda belajar lebih banyak di masa-masa sulit dan tahun ini sangat sulit bagi saya,” lanjutnya.

“Saya belajar banyak sebagai pembalap dan pribadi, semoga itu bisa membantu masa depan saya,” tutur Bezzecchi.