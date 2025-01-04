MotoGP 2025: KTM Diminta Perbaiki Stabilitas Motor, Jangan Hanya Kecepatan

PENGAMAT MotoGP, Simone Battistella, meminta KTM agar jangan hanya fokus memperbaiki kecepatan motor RC 16 saja. Stabilitas kendaraan tempur juga wajib diperhatikan.

KTM memang kesulitan bersaing pada MotoGP 2024. Mereka gagal meraih satu pun kemenangan dan hanya merebut podium lewat Brad Binder (1) serta Pedro Acosta (5 kali).

Red Bull KTM luncurkan motor untuk MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@KTM_Racing)

1. Persaingan Lebih Ketat

Battistella mengatakan MotoGP 2025 akan menghadirkan persaingan yang lebih ketat dari sebelum-sebelumnya. Pasalnya, setiap tim sedang menyiapkan diri agar dapat tampil sebaik mungkin sepanjang ajang itu.

"Persaingan semakin ketat. Perbedaan antar tim sangat minim, dan margin kesalahan hampir nol," kata Battistella dilansir dari Motosan, Sabtu (4/12/2024).

2. Matang

Pria asal Italia itu menganjurkan KTM untuk melakukan persiapan yang menyeluruh demi MotoGP 2025. Salah satunya, teknisi harus memerhatikan juga stabilitas motor RC16.

"Agar KTM mendapatkan kembali posisinya di puncak, mereka harus fokus pada stabilitas, bukan hanya kecepatan," ujar eks manajer Andrea Dovizioso tersebut.