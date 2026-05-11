Kata-Kata Marco Bezzecchi saat Tahu Marc Marquez Cedera Lagi di MotoGP 2026

LE MANS – Kata-kata Marco Bezzecchi saat tahu Marc Marquez cedera lagi di MotoGP 2026 cukup mencuri perhatian. Apalagi, ia menyinggung soal peluang jadi juara dunia.

Marquez mengalami cedera patah tulang metatarsal di kaki kanannya akibat jatuh di Sprint Race MotoGP Prancis 2026, Sabtu 9 Mei malam WIB. Ia harus absen dalam MotoGP Prancis dan Catalunya.

1. Prihatin

Bezzecchi mengatakan, cedera Marquez membuat persaingan MotoGP terasa kurang lengkap. Ia turut prihatin dengan cedera yang dialami oleh pembalap tim Ducati Lenovo tersebut.

"Pertama-tama, sangat disayangkan melihat Marc cedera. Dia mengalami kecelakaan parah, dan itu tidak pernah menyenangkan untuk dilihat," kata Bezzecchi dilansir dari Motosan, Senin (11/5)2026).

Sekadar informasi, Marquez lantas memutuskan absen di seri Catalunya lantaran ingin menjalani operasi bedah. Selain tulang metatarsal, ia hendak mengatasi masalah di bahu kanannya.

Menariknya, cedera itu didapat usai bersenggolan dengan Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025, Oktober silam. Marquez pun harus absen di sisa musim lalu gara-gara masalah tersebut.