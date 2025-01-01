Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alami Banyak Tekanan Jelang MotoGP 2025, Ini Respons Santai Jorge Martin

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |09:50 WIB
Alami Banyak Tekanan Jelang MotoGP 2025, Ini Respons Santai Jorge Martin
Jorge Martin saat masih di Pramac Ducati. (Foto: Instagram/pramacracing)
A
A
A

SCORZE - Berstatus juara dunia MotoGP 2024 ternyata memberikan tekanan yang begitu luar biasa untuk Jorge Martin. Namun, rider anyar Aprilia Racing itu mengaku akan berusaha menghadapinya dengan santai dan tetap berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik.

Saat ini, Jorge Martin memang dituntut harus segera beradaptasi dengan motor RS-GP milik Aprilia Racing. Pasalnya, saat dia menjadi juara MotoGP 2024, ia masih bersama tim satelit Ducati, Pramac Racing.

1. Jorge Martin Akui Tertekan

Kini Martin sudah berganti motor usai bergabung bersama Aprilia Racing untuk MotoGP 2025. Walau bersama tim baru, Martin tetap dituntut meraih hasil maksimal karena status juara dunianya.

Menanggapi tekanan itu, Jorge Martin mengatakan dirinya seorang profesional yang sangat wajar merasakan tertekan saat akan berkompetisi. Hal itu pun akan menjadi sebuah tantangan buatnya dalam MotoGP 2025.

Jorge Martin. MotoGP
Jorge Martin. MotoGP

"Saya sudah memahami tekanan itu, yaitu saya bermain di kejuaraan dunia (dengan status juara dunia)," kata Jorge Martin dilansir dari laman Motosan, Rabu (1/1/2025).

Pembalap asal Spanyol itu akan berusaha dengan bijak mengelola tekanan yang ada. Hal itu agar dia tetap dalam kondisi terbaik agar bisa mempertahankan gelar juara.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
