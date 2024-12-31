Bos Yamaha Yakin Alex Rins Belum Habis

MANAJER Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, yakin Alex Rins belum habis. Ia merasa pembalap asal Spanyol itu hanya kurang beruntung pada musim pertamanya.

Rins menyelesaikan musim pertamanya bersama Yamaha di urutan ke-18 klasemen MotoGP 2024. Hasil itu didapat setelah hanya bisa mengumpulkan 31 poin dari semua seri balapan.

Alex Rins melaju dengan motor Yamaha YZR M-1 (Foto: Yamaha MotoGP)

1. Nasib Sial

Rins sempat mengalami beberapa kesialan di musim pertamanya bersama Yamaha. Salah satunya adalah cedera patah pergelangan tangan yang cukup parah pada MotoGP Belanda 2024.

Meregalli mengakui, Rins memang kurang beruntung untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun, pada akhir musim 2024, pria asal Catalunya itu mulai menunjukkan peningkatan.

"Bagi saya, dia (Alex Rins) tidak pernah berada dalam kondisi di mana dia benar-benar bisa mengeluarkan kemampuan 100%-nya, bahkan jika dia selalu berusaha," kata Meregalli dikutip dari Crash, Selasa (31/12/2024).

“Sejak dua balapan lalu (di akhir musim), dia juga mulai semakin dekat dan bagi kami itu sangat penting karena, pertama-tama, kami tahu apa yang mampu dia lakukan," sambung pria asal Italia itu.

2. Bangkit

Selain faktor itu, Yamaha juga hanya memiliki dua pembalap pada musim lalu. Rekan setim Rins, Fabio Quartararo, juga tak bisa menunjukkan tajinya.