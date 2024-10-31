Penyebab Alex Rins Memilih Motor Honda ketimbang Yamaha

ALEX Rins terang-terangan memilih motor Honda RC213V ketimbang Yamaha YZR-M1. Lantas, apa alasannya?

Sejak debut pada 2017, Rins sudah merasakan tiga kuda besi berbeda yakni Suzuki GSX-RR, Honda, dan Yamaha. Ia sukses merebut enam kemenangan dan 18 podium selama mentas di kelas teratas.

Lima dari enam kemenangan itu diraih bersama Suzuki pada rentang 2017-2022. Sedangkan, satu podium teratas lainnya dicapai bareng tim LCR Honda pada MotoGP AS 2023.

Namun, sejak pindah ke tim pabrikan Monster Energy Yamaha, pada musim ini, Rins tak kunjung menemukan performa terbaiknya. Ia kesulitan untuk sekadar menembus posisi 10 besar di setiap balapan.

Hal itu membuat Rins terang-terangan memilih motor Honda ketimbang Yamaha. Menurutnya, kuda besi milik pabrikan berlogo sayap itu memiliki daya cengkram dan kecepatan maksimal yang lebih baik dibandingkan kendaraannya saat ini.

“Kami mempunyai masalah yang persis sama; butuh banyak waktu, banyak lap untuk menghangatkan ban belakang, grip saya nol di paruh pertama balapan," jelas Rins, dikutip dari Crash, Kamis (31/10/2024).