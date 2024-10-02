Finish Terakhir, Alex Rins Sebut MotoGP Mandalika 2024 Salah Satu Balapan Terberat

PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Alex Rins menyebut MotoGP Mandalika 2024 sebagai salah satu balapan terberat. Pembalap berjuluk The Bakery harus rela finis paling belakang pada balapan tersebut.

Rins mengawali balapan yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada Minggu (29/9) lalu dari posisi 15. Pada akhirnya, eks rider Suzuki Ecstar itu harus puas finis posisi 12, yang mana itu merupakan posisi terakhir.

Pasalnya, banyak rider yang berguguran pada sesi balapan utama MotoGP Mandalika 2024. Bayangkan saja, ada sembilan rider yang gagal finis seperti Marc Marquez, Enea Bastianini, Aleix Espargaro, sampai Luca Marini.

Rins sebenarnya menilai kalau Yamaha memulai seri balapan tersebut dengan baik. Namun nyatanya, hasilnya tidak sesuai yang dibayangkan. Sampai-sampai hal itu membuatnya frustrasi.

"Saya sedikit sedih, frustrasi, karena kami memulai hari Jumat dengan cukup baik dengan progres yang bagus, tapi kami tidak bisa melanjutkan progres tersebut,” kata Rins, dilansir dari Motosan.

Rins mengakui balapan MotoGP Mandalika 2024 menjadi salah satu seri balapan terberatnya. Kendati begitu, tandem dari Fabio Quartararo itu patut bersyukur karena dirinya mendapat empat poin.