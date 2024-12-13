Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Adu Gaji Fabio Quartararo dengan Alex Rins di Tim Yamaha MotoGP

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |22:54 WIB
Adu Gaji Fabio Quartararo dengan Alex Rins di Tim Yamaha MotoGP
Simak adu gaji antara Alex Rins (42) dan Fabio Quartararo (20) di tim Yamaha (Foto: Instagram/@yamahamotogp)
A
A
A

SIMAK adu gaji Fabio Quartararo dengan Alex Rins di tim Yamaha MotoGP menarik untuk diulas. Sebab, nilainya ternyata tidak berbeda jauh.

Rins telah menandatangani kontrak dengan tim Monster Energy Yamaha untuk MotoGP 2025 dan 2026. Pembalap asal Spanyol yang sangat berpengalaman ini merupakan nama yang dikenal luas oleh para penggemar MotoGP di berbagai kelas.

Fabio Quartararo. Alex Rins. ig/yamahamotogp

Sementara itu, Quartararo juga sudah resmi mengikat kontrak dengan Yamaha hingga 2026. Itu artinya, mereka berdua akan jadi pasangan hingga dua tahun ke depan.

Quartararo sekarang menjadi pembalap MotoGP dengan bayaran tertinggi setelah menandatangani kontrak barunya. El Diablo disebut memiliki gaji pokok sekira 12 juta Euro (setara Rp201 miliar).

Jumlah tersebut dua kali lipat gaji yang diterima Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023. Quartararo beruntung sejak Marc Marquez pindah dari Repsol Honda sehingga jadi pembalap dengan gaji tertinggi.

 

Halaman:
1 2
