Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Day 5 di Vision+

JAKARTA – Hari ke-5 gelaran United Cup akan menyajikan laga seru dengan intensitas yang semakin menegangkan. Streaming United Cup di beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini. Tim tim terbaik penghuni gelar juara dan runner up 2023 akan memberikan performa terbaiknya dan beradu strategi di lapangan.

Setelah Italia menang telak melawan Switzerland, kali ini akan memperpanjang kemenangannya dalam menantang Prancis. Sedangkan, Amerika Serikat yang juga meraih kemenangan di matchday sebelumnya, tak ingin tertinggal untuk menjadi juara bertahan! Saksikan pertandingan penuh drama dan gengsi antara para petenis top dunia, berikut jadwal lengkapnya:

Selasa, 31 Desember 2024

Amerika Serikat vs Kroasia ( Grup A)

Fritz vs Coric

Gauff vs Vekic

Italia vs Prancis ( Grup D)

Cobolli vs Humbert

Paolini vs Paquet

