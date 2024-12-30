Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Day 5 di Vision+

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |19:16 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Day 5 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming United Cup Day 5 (Foto: United Cup)
JAKARTA – Hari ke-5 gelaran United Cup akan menyajikan laga seru dengan intensitas yang semakin menegangkan. Streaming United Cup di beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini. Tim tim terbaik penghuni gelar juara dan runner up 2023 akan memberikan performa terbaiknya dan beradu strategi di lapangan. 

Setelah Italia menang telak melawan Switzerland, kali ini akan memperpanjang kemenangannya dalam menantang Prancis. Sedangkan, Amerika Serikat yang juga meraih kemenangan di matchday sebelumnya, tak ingin tertinggal untuk menjadi juara bertahan! Saksikan pertandingan penuh drama dan gengsi antara para petenis top dunia, berikut jadwal lengkapnya: 

Ilustrasi Tenis

Selasa, 31 Desember 2024 

Amerika Serikat vs Kroasia ( Grup A)

Fritz vs Coric

Gauff vs Vekic

Italia vs Prancis ( Grup D)

Cobolli vs Humbert

Paolini vs Paquet

Rasakan euforia dan ketegangannya dengan streaming di Vision+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus! 

 

