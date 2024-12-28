Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Day 3 di Vision+, Saksikan Duel Seru di Turnamen Tenis Bergengsi!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |13:25 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Day 3 di Vision+, Saksikan Duel Seru di Turnamen Tenis Bergengsi!
Saksikan United Cup Day 3 di Vision+. (Foto: Vision+)
JADWAL dan link live streaming United Cup Day 3 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Siap-siap menyaksikan aksi memukau dari turnamen tenis dunia yang mempertemukan 18 tim internasional terbaik!

Ajang bergengsi United Cup berlangsung mulai Jumat 27 Desember 2024 hingga Minggu 5 Januari 2025. Saksikan live streaming United Cup di beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini.

Ilustrasi Tenis

Tensi semakin memanas di babak penyisihan grup. Di hari ke-3, akan dipenuhi pertandingan sengit antara Amerika Serikat yang baru saja meraih gelar juara di 2023, setelah mengalahkan Italia di final, melawan Kanada di Perth.

Di sisi lain, Italia tidak akan membiarkan kekalahan di final tahun lalu mengusik semangat juang mereka. Dengan tekad yang kuat, Italia optimis untuk meraih kemenangan pertama di grup D, melawan Swiss yang juga punya sejarah panjang di turnamen ini.

Saksikan pertandingan sengit para petenis top dunia, berikut jadwal lengkapnya pada pertandingan hari ketiga, Minggu, 29 Desember 2024:

● Amerika Serikat vs Canada (Grup A)

Gauff vs Fernandez

Fritz vs Auger-Aliasime

● Ceko vs Norwegia ( Grup B)

Muchova vs Helgo

Machac vs Rud

● Italia vs Swiss ( Grup D)

Cobolli vs Stricker

Paolini vs Bencic

● Jerman vs Brazil ( Grup E)

Siegemund vs Haddad Maia

Zverev vs Monteiro

 

