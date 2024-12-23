Jadwal dan Link Nonton United Cup, Streaming di Vision+

JAKARTA – Turnamen tenis dunia yang menampilkan 18 tim internasional dari berbagainegara, akan menjadi ajang tim campuran gender yang menawarkan poin peringkat untuk ATP dan WTA kepada pemainnya. Streaming United Cup di beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini.

Selain itu, turnamen ini menjadi kesempatan bagi pemain-pemain top dunia untuk berkompetisi, sebelum memasuki turnamen besar seperti Australian Open. Brisbane, Perth dan Sydney akan menjadi saksi bisu pertandingan sengit antara para petenis hebat dan berbakat!

Berikut jadwal lengkapnya:

● Jumat, 27 Desember 2024

Start 08.30 - Day 1

Start 16.00 - Night 1

● Sabtu, 28 Desember 2024

Start 06.00 - Day 2

Start 13.30 - Night 2

● Minggu, 29 Desember 2024

Start 06.00 - Day 3

Start 13.30 - Night 3

● Senin, 30 Desember 2024

Start 06.00 - Day 4

Start 13.30 - Night 4

● Selasa, 31 Desember 2024

Start 06.00 - Day 5

● Rabu, 01 Januari 2025

Start 06.00 - Day 6

Start 13.30 - Night 6

● Kamis, 02 Januari 2025

Start 13.00 - Day 7 Quarterfinal

● Jumat, 03 Januari 2025

Start 13.00 - Day 8 Quarterfinal