NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ United Cup 2024 Day 4

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |14:54 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ United Cup 2024 Day 4
United Cup 2024 memasuki hari keempat (Foto: United Cup)
JAKARTA – Turnamen tenis dunia yang menampilkan 18 tim internasional dari berbagai negara, akan menjadi ajang tim campuran gender yang menawarkan poin peringkat untuk ATP dan WTA kepada pemainnya. Turnamen ini berlangsung dari Jumat 27 Desember 2024 streaming United Cup di beIN Sports melalui Vision+ dengan klik di sini

Hari ke-4 babak penyisihan grup akan kembali menghadirkan persaingan sengit antara para petenis top dunia yang siap saling adu strategi dan keterampilan di lapangan! Yunani dan Kazakhstan akan saling incar kemenangan demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, Inggris dan Argentina juga tak kalah berambisi! Kedua negara ini memiliki semangat juang tinggi untuk meraih tiket ke fase berikutnya.

Iga Swiatek. reuters

Saksikan pertandingan seru dan penuh gengsi antara para petenis top dunia, berikut jadwal lengkapnya:

Senin, 30 Desember 2024

● Polandia vs Norwegia (Grup B)

Swiatek vs Helgo

Hurkacz vs Ruud

● Yunani vs Kazakhstan (Grup C)

Tsitsipas vs Shevchenko

Sakkari vs Rybakina

● China vs Jerman (Grup E)

Zhang vs Zverev

Gao vs Siegemund

● Inggris vs Argentina (Grup F)

Boulter vs Podoroska

Harris vs Etcheverry

Rasakan euforia dan ketegangannya dengan streaming di Vision+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
