5 Pebulutangkis Supercantik Jepang yang Jadi Idaman Kaum Adam di Indonesia, Nomor 1 Sempat Satu Payung dengan Anthony Ginting

ADA 5 pebulutangkis supercantik Jepang yang jadi idaman kaum Adam di Indonesia. Ya, Jepang dikenal karena memiliki banyak sekali atlet-atlet cantik yang menjadi daya tarik lebih saat bermain.

Berkat kecantikan mereka, banyak pencinta bulu tangkis Indonesia, khususnya pria yang jatuh hati terhadap para pemain dari negeri Sakura tersebut. Tentu tak hanya sekadar cantik, prestasi serta permainan Jepang yang kerap memberikan tontonan menarik menjadi salah satu mereka digandrungi banyak Badminton Lovers (BL). Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulutangkis Supercantik Jepang yang Jadi Idaman Kaum Adam di Indonesia:

5. Aya Ohori

Aya Ohori

Aya Ohori adalah salah satu tunggal putri andalan Jepang. Namun, sayangnya ia sudah memutuskan pensiun di akhir 2024 ini. Hal itu membuat fans tak bisa lagi menyaksikannya beraksi.

“Saya telah memutuskan untuk pensiun pada akhir tahun ini. Karier bulutangkis saya tidak selalu berjalan mulus, namun saya mampu melewatinya dengan dukungan banyak orang di sekitar saya,” ungkap Aya Ohori di media sosial pribadinya.

4. Yuki Fukushima

Jepang masih mengandalkan Yuki Fukushima di sektor ganda putri. Namun, saat ini ia tengah memulai dari bawah lagi bersama partner barunya, yakni Mayu Matsumoto.

Yuki sendiri bersinar saat masih bermain bersama Sayaka Hirota. Keduanya resmi berpisah pada September 2024 lalu usai bekerja sama selama 12 tahun lamanya.