Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Supercantik Jepang yang Jadi Idaman Kaum Adam di Indonesia, Nomor 1 Sempat Satu Payung dengan Anthony Ginting

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |09:01 WIB
5 Pebulutangkis Supercantik Jepang yang Jadi Idaman Kaum Adam di Indonesia, Nomor 1 Sempat Satu Payung dengan Anthony Ginting
Ganda putri asal Jepang, Chiharu Shida. (Foto: Instagram/_chiharushida_)
A
A
A

ADA 5 pebulutangkis supercantik Jepang yang jadi idaman kaum Adam di Indonesia. Ya, Jepang dikenal karena memiliki banyak sekali atlet-atlet cantik yang menjadi daya tarik lebih saat bermain.

Berkat kecantikan mereka, banyak pencinta bulu tangkis Indonesia, khususnya pria yang jatuh hati terhadap para pemain dari negeri Sakura tersebut. Tentu tak hanya sekadar cantik, prestasi serta permainan Jepang yang kerap memberikan tontonan menarik menjadi salah satu mereka digandrungi banyak Badminton Lovers (BL). Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulutangkis Supercantik Jepang yang Jadi Idaman Kaum Adam di Indonesia:

5. Aya Ohori

Aya Ohori
Aya Ohori

Aya Ohori adalah salah satu tunggal putri andalan Jepang. Namun, sayangnya ia sudah memutuskan pensiun di akhir 2024 ini. Hal itu membuat fans tak bisa lagi menyaksikannya beraksi.

“Saya telah memutuskan untuk pensiun pada akhir tahun ini. Karier bulutangkis saya tidak selalu berjalan mulus, namun saya mampu melewatinya dengan dukungan banyak orang di sekitar saya,” ungkap Aya Ohori di media sosial pribadinya.

4. Yuki Fukushima

Yuki Fukushima/Sayaka Hirota dan Rena Miyaura/Ayako Sakuramoto

Jepang masih mengandalkan Yuki Fukushima di sektor ganda putri. Namun, saat ini ia tengah memulai dari bawah lagi bersama partner barunya, yakni Mayu Matsumoto.

Yuki sendiri bersinar saat masih bermain bersama Sayaka Hirota. Keduanya resmi berpisah pada September 2024 lalu usai bekerja sama selama 12 tahun lamanya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/43/3192792/ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-X8z5_large.jpg
3 Pebulu Tangkis yang Tinggalkan Paspor Indonesia Setelah Raih Medali Olimpiade, Nomor 1 Ardy B Wiranata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192662/marc_marquez_dan_francesco_bagnaia-QhD0_large.jpg
3 Pembalap Top Dunia yang Pernah Juara MotoGP Back to Back, Nomor 1 Paling Ikonik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192249/susy_susanti_saat_meraih_emas_olimpiade_barcelona_1992_susysusantiofficial-0Pi9_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Dunia yang Unggul Rekor Pertemuan dari Susy Susanti, Nomor 1 Juara Olimpiade Sydney 2000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/43/3192047/rivan_nurmulki-7Iw4_large.jpg
3 Pemain Top Voli Timnas Indonesia yang Resmi Berkarier di Luar Negeri pada 2026, Nomor 1 Bikin Kejutan Main di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement