HOME SPORTS NETTING

5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya Bikin Terpana, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |04:30 WIB
5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya Bikin Terpana, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade
Mulianingsih Baiin adalah istri dari legenda bulu tangkis Eng Hian. (Foto: Instagram/liabaiineng)
A
A
A

ADA 5 istri legenda bulu tangkis yang cantiknya bikin terpana menarik untuk dibahas. Tak heran jika para legenda bulu tangkis Indoensia itu sampai jatuh hati dengan istri mereka.

Dalam dunia olahraga, memang tak melulu membahas hasil pertandingan. Sisi kehidupan pribadi atlet kerap menjadi bumbu pelengkap untuk dinikmati para penggemar.

Salah satunya soal pasangan sang atlet. Di Indonesia ada banyak atlet yang memiliki istri yang cantik, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Istri Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Cantiknya Bikin Terpana:

5. Loa Kim Fun

Herry IP
Herry IP

Loa Kim Fun adalah istri dari legenda bulu tangkis Herry Iman Pierngadi. Pria yang akrab disapa Herry IP itu kini dikenal sebagai pelatih spesialis ganda dan baru saja meninggalkan Pelatnas PBSI.

Sejauh ini, rumor menyebut Herry IP berpotensi bergabung dengan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM). Terkait apapun keputusan Herry IP nanti, yang pasti Loa Kim Fun dan ketiga anaknya akan sangat mendukung.

4. Mulianingsih Baiin

eng hian Mulianingsih Baiin

Eng Hian memiliki istri bernama Mulianingsih Bain. Perempuan yang akrab disapa Lia itu pun diketahui dulunya seorang pramugari.

Eng Hian dulunya salah satu andalan Indonesia di sektor ganda dan kini usai pensiun menjalani karier sebagai pelatih di sektor ganda putri pelatnas PBSI. Namun, kini ia sudah dipercaya menjadi Kepala Bidang Pengembangan dan Prestasi PP PBSI.

 

Halaman:
1 2 3
