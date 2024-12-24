Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Top Dunia yang Pernah Dilatih Pelatih Indonesia Imam Tohari, Nomor 1 Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |05:25 WIB
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Pernah Dilatih Pelatih Indonesia Imam Tohari, Nomor 1 Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia
Imam Tohari jadi Kepala Pelatih Tunggal Putri PBSI. (Foto: PB Djarum)
ADA 5 pebulutangkis top dunia yang pernah dilatih pelatih Indonesia, Imam Tohari. Seperti yang diketahui, Imam Tohari baru saja ditunjuk sebagai kepala pelatih tunggal putri utama di Pelatnas PBSI 2025.

Sebelumnya, Imam Tohari sibuk menjadi pelatih tunggal putra U-19 dan dewasa di PB Djarum. Namun, jauh sebelum itu ia pernah berada di tim nasional putra dan putri Jepang.

Kento Momota yang pernah berstatus tunggal putra peringkat satu dunia itu pun pernah dilatih Imam Tohari kala dirinya berada salah satu klub Jepang pada 2002 sampai 2013 silam. Selain Momota, lantas siapa lagi?

Berikut 5 Pebulutangkis Top Dunia yang Pernah Dilatih Pelatih Indonesia Imam Tohari:

5. Jonatan Christie

Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Sebelumnya, Imam Tohari sudah berada di tubuh PBSI pada akhir 2013. Ia dipanggil Binpres PBSI kala itu, yakni Rexy Mainaky untuk menangani asisten pelatih utama hingga pelatih tunggal pratama.

Di momen itulah Imam Tohari melatih nama-nama top tunggal Indonesia seperti Jonatan Christie hingga Antony Sinisuka Ginting. Ia turut mengasah Jonatan dan Antony muda.

4. Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

Takuro Hoki/Yugo Kobayashi

Tak hanya pemain tunggal saja, sewaktu di Jepang Imam Tohari diketahui turut membantu melatih sektor ganda putra. Salah satu nama top ganda putra Jepang yang pernah dilatih Imam Tohari adalah Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Hoki/Kobayashi sendiri pernah menduduki peringkat satu dunia pad 2022 silam. Kini sang juara dunia 2021 itu berada di posisi delapan dunia.

 

Halaman:
1 2 3
