3 Pembalap Top yang Berpotensi Ganggu Dominasi Maut Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025, Nomor 1 sang Juara Bertahan

Pedro Acosta berpotensi mengganggu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia musim depan (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

BERIKUT tiga pembalap top yang berpotensi ganggu dominasi maut Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Salah satunya jelas sang juara bertahan.

MotoGP 2025 diprediksi akan berjalan seru. Sebab, Marquez dan Bagnaia bakal menjadi rekan satu tim di Ducati Lenovo.

Francesco Bagnaia, Marc Marquez, dan Jorge Martin, berdiri di podium usai MotoGP Australia 2024 (Foto: Instagram/@motogp)

Kehadiran dua pembalap itu akan membuat persaingan semakin sengit. Sebab, dua juara dunia MotoGP akan menggunakan motor yang sama.

Namun, ada tiga pembalap yang berpotensi mengganggu dominasi keduanya. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap Top yang Berpotensi Ganggu Dominasi Maut Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

3. Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: Pertamina Enduro VR46)

Selain Marquez dan Bagnaia, pembalap satu ini akan menggunakan motor Ducati Desmosedici GP25. Kendaraan tempur yang sama itu akan membuat Di Giannantonio merusak persaingan.

Sebab, pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team ini jadi bisa mengintip data telemetri milik Marquez dan Bagnaia. Di Giannantonio patut diwaspadai.

2. Pedro Acosta

Pedro Acosta melaju pada MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Instagram/@tech3racing)

Pendatang baru di MotoGP 2024 ini sungguh mencuri perhatian. Acosta sanggup merebut lima podium sepanjang musim lalu bersama Red Bull GASGAS Tech3.

Musim depan, El Tiburon de Mazarron akan membela tim pabrikan Red Bull KTM. Waspadai kiprah Acosta di lintasan!