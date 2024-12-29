Kisah Perjuangan Fabio Quartararo, Alami Pasang Surut Bersama Yamaha di MotoGP

KISAH perjuangan Fabio Quartararo menarik diulas. Sebab, dia alami pasang surut bersama Yamaha di MotoGP.

Perjuangan Fabio Quartararo ini turut diceritakan oleh manajer Yamaha Monster Energy, Massimo Meregalli. Dia membicarakan performa Fabio Quartararo di MotoGP 2024 dan bersiap untuk edisi 2025.

Meregalli sendiri meyakini Quartararo akan berusaha lebih baik pada MotoGP 2025. Sang pembalap akan bekerja keras usai gagal bersinar di musim 2024.

1. Fabio Quartararo Melempem di MotoGP 2024

Pada MotoGP 2024, Fabio Quartararo harus menghadapi momen surut bersama Yamaha. Sebab, dia tidak dalam performa terbaiknya karena didera cedera.

Alhasil, Quartararo kesulitan bersaing di baris depan dalam balapan demi balapan yang dilakoni. Dia akhirnya hanya finis di posisi ke-13 pada klasemen akhir pembalap MotoGP 2024.

Massimo Meregalli tidak mempermasalahkan Fabio Quartararo kurang maksimal dalam mengarungi MotoGP 2024. Akan tetapi, dia menilai pembalap itu punya kualitas dan sarat pengalaman sebagai modal menatap musim depan.

"Fabio adalah salah satu dari mereka yang berusaha keras dan juga mencoba beradaptasi. Ketika Anda harus mengubah cara Anda mengendarai sepeda motor, itu tidak mudah," ucap Massimo Meregalli dilansir dari Motosan, Minggu (29/12/2024).

"Pasang surut selama musim dan kemunduran, seperti kecelakaan di Assen di mana pergelangan tangannya patah dan bahwa dia tidak dalam kondisi 100 persen, meskipun dia selalu berusaha," tambahnya.

2. Harapan Bukan Hanya kepada Quartararo

Meregalli tidak hanya meletakkan harapan mendulang hasil manis dari sosok Quartararo untuk Yamaha di MotoGP 2024. Dia juga berharap Alex Rins dalam performa terbaik saat MotoGP 2025.

Dengan begitu, kedua pembalap Yamha bisa berkolaborasi mengulik performa motor. Tak ayal, mereka bersaing dengan tim lainnya.

"Ketika Alex dalam kondisi yang baik, setidaknya kami memiliki dua pembalap yang dapat kami evaluasi informasinya," ucap Meregalli

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan aksi Quartararo dan Alex Rins di MotoGP 2025. Seri pembuka musim depan akan berlangsung di Sirkuit Buriram, Thailand, pada 28 Februari hingga 2 Maret 2025.