HOME SPORTS MOTOGP

6 Pembalap MotoGP yang Juara Dunia di Era Valentino Rossi, Nomor 1 Musuh Bebuyutan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |18:05 WIB
6 Pembalap MotoGP yang Juara Dunia di Era Valentino Rossi, Nomor 1 Musuh Bebuyutan!
Marc Marquez merupakan salah satu juara dunia di era kejayaan Valentino Rossi (Foto: HRC)
BERIKUT enam pembalap MotoGP yang juara dunia di era Valentino Rossi. Salah satunya jelas sang musuh bebuyutan Marc Marquez.

Rossi dianggap sebagai salah satu ikon MotoGP di era modern. Hal itu tidak terlepas dari karier panjangnya yang berlangsung sejak 2001 hingga 2021 di kelas premier.

valentino rossi foto reuters

Sepanjang waktu itu, ada enam pembalap yang sukses juara dunia selain Rossi. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

6 Pembalap MotoGP yang Juara Dunia di Era Valentino Rossi

6. Joan Mir

joan mir repsol honda foto ig @hrc_motogp

Pembalap satu ini sukses menjadi juara dunia pada MotoGP 2020. Mir sanggup meraih titel bergengsi itu meski hanya memenangi satu dari total 13 balapan yang digelar.

Banyak yang beranggapan pria asal Spanyol itu juara karena faktor hoki dan Covid-19. Namun, Mir membuktikan sanggup juara dunia di era Rossi masih aktif.

5. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo dipayungi umbrella girl sebelum balapan (Foto: Yamaha MotoGP)

Pembalap satu ini sukses menjadi juara dunia pada MotoGP 2021. Quartararo meraih gelar bergengsi itu bersama tim balap Monster Energy Yamaha!

Sayangnya, keberhasilan sang pembalap itu sedikit tertutupi pensiunnya Rossi di akhir musim. Quartararo bisa dibilang menjadi yang terakhir juara dunia di era sang legenda hidup.

 

Halaman:
1 2 3
