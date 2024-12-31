Sahabat Kesal Valentino Rossi Sibuk Balapan Usai Pensiun dari MotoGP, Timnya Jadi Terbengkalai!

ALESSIO Salucci kesal sang sahabat Valentino Rossi terus balapan meski sudah pensiun dari MotoGP pada 2021. Alhasil, tim yang mereka dirikan yakni VR46 Racing Team jadi terbengkalai.

Rossi memang sudah pensiun sebagai pembalap motor pada November 2021. Selang beberapa bulan atau awal 2022, The Doctor malah banting setir jadi pembalap mobil.

1. VR46 Racing Team

Di saat bersamaan, tim balap yang didirikannya mengambil lisensi untuk tampil di MotoGP. Rossi jadi harus membagi waktu antara balap mobil dengan mendampingi timnya.

Celakanya, pria asal Italia itu malah keranjingan balapan terutama pada 2024. Rossi ikut dua ajang balap sekaligus bersama Team WRT yakni GT World Challenge Europe dan World Endurance Championship (FIA WEC)!

Jadwalnya pun kian padat karena jelas harus membagi waktu dengan keluarga kecilnya. Rossi jadi tidak punya banyak kesempatan bersama Uccio -sapaan akrab Salucci- di tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

2. Ingkar Janji

Situasi itu bikin Uccio kesal. Ia heran sang sahabat malah mengingkari janjinya sendiri saat pensiun, yakni ingin banyak menghabiskan waktu dengan keluarga.