Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Segini Harta Kekayaan Valentino Rossi yang Nyaris 3 Kali Lipat Lebih Banyak ketimbang Marc Marquez

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |13:42 WIB
Segini Harta Kekayaan Valentino Rossi yang Nyaris 3 Kali Lipat Lebih Banyak ketimbang Marc Marquez
Valentino Rossi
A
A
A

HARTA kekayaan Valentino Rossi menarik diulas. Sebab ternyata, hartanya nyaris 3 kali lebih banyak ketimbang Marc Marquez.

Bukan rahasia umum lagi jika Valentino Rossi dan Marc Maquez memiliki hubungan yang panjang. Sebelumnya, mereka adalah seorang idola dan juga fans yang saling mendukung satu sama lain.

Valentino Rossi dan Marc Marquez

1. Rivalitas Rossi dan Marquez di MotoGP

Namun sejak 2015, hubungan keduanya berubah menjadi permusuhan yang tiada ujung. Bahkan meski salah satu dari mereka sudah pensiun dari MotoGP, hubungan mereka tetap tidak membaik sama sekali.

Sejak perseteruan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez pecah, para pencinta MotoGP pun mulai terbagi menjadi dua kubu. Kubu pro terhada Valentino Rossi, dan juga kubu pro terhadap Marc Marquez.

Hal ini pun memicu adalah perbandingan yang dilakukan oleh para penggemar. Termasuk juga membandingkan harta kekayaan yang dimiliki oleh dua pembalap dengan raihan gelar juara dunia MotoGP luar biasa ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement