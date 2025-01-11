Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |04:44 WIB
3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
Jorge Martin merasakan tiga kekecewaan besar dalam karier balapnya di MotoGP (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

BERIKUT tiga kekecewaan terbesar Jorge Martin dalam karier balapnya di MotoGP. Salah satunya diakibatkan oleh Marc Marquez!

Martin berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2024. Ia mengalahkan Francesco Bagnaia berkat konsistensi performa sepanjang musim.

Jorge Martin. ig/88jorgemartin

Walau begitu, Martin sempat mengalami tiga kekecewaan besar dalam karier balapnya. Apa saja hal-hal yang membuatnya patah hati itu? Simak ulasan berikut ini.

3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP

3. Gagal Juara Dunia MotoGP 2023

Jorge Martin (Pramac Ducati) kesulitan dengan bannya pada MotoGP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

November 2023 menjadi salah satu bulan mengecewakan buat Martin. Pasalnya, ia harus mengalami pil pahit usai gagal menjadi juara dunia MotoGP 2023 di seri terakhir.

Ketika itu, Martin kalah bersaing dengan Bagnaia usai sempat memimpin klasemen begitu lama. Ia mesti menelan kekecewaan gara-gara terjatuh pada balapan terakhir di MotoGP Valencia 2023.

2. Jatuh di MotoGP Jerman 2024

Jorge Martin terjatuh dua putaran jelang finis MotoGP Jerman 2024 (Foto: Reuters/Matthias Rietschel)

Martin mengakui ada kekecewaan besar dalam hidupnya usai terjatuh pada dua putaran terakhir MotoGP Jerman 2024 di Sirkuit Sachsenring. Apalagi, ia mendominasi balapan berkat performa ciamik selepas start.

Kegagalan itu membuatnya banyak merenung. Pada akhirnya, kekecewaan itu berhasil ditebus dengan gelar juara dunia MotoGP 2024.

 

Halaman:
1 2
