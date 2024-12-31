Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |15:40 WIB
MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan
Pensiunnya Valentino Rossi berdampak pada penurunan jumlah penonton MotoGP (Foto: Instagram/@valeyellow46)
PENSIUNNYA Valentino Rossi diakui berdampak pada turunnya jumlah penggemar yang hadir langsung di sirkuit untuk menyaksikan balapan MotoGP. Eks pembalap motor, Fonsi Nieto, menyebut pria asal Italia itu sebagai Michael Jordan-nya balap motor.

Rossi pensiun pada akhir Kejuaraan Dunia MotoGP 2021. Ia mengakhiri karier panjang selama 25 tahun di ajang balap motor Grand Prix.

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

1. Turun

Tepat semusim kemudian, MotoGP merilis data soal turunnya jumlah penonton yang hadir langsung di sirkuit. Antusiasme penggemar yang menyaksikan via tayangan televisi juga diklaim menurun drastis.

Nieto berpendapat, hal itu diakibatkan oleh pensiunnya Rossi. The Doctor memang punya daya tarik tersendiri layaknya Jordan di NBA.

“Kehilangan Valentino Rossi tidaklah mudah. Dia seperti Michael Jordan untuk balap motor ketika pensiun,” papar Nieto, melansir dari Motorcycle Sports, Selasa (31/12/2024).

“Jadi, sangat logis terjadi penurunan (jumlah penonton) hingga ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang dulu pengikut Rossi,” imbuh pria asal Spanyol itu.

 

1 2
