HOME SPORTS MOTOGP

Optimis Tatap MotoGP 2025, Yamaha Bawa Modal Baik dari Musim 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |02:46 WIB
Optimis Tatap MotoGP 2025, Yamaha Bawa Modal Baik dari Musim 2024
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/fabioquartararo20)
A
A
A

LESMO – Yamaha membawa modal yang baik untuk menghadapi MotoGP 2025. Menurut Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, semua pihak bekerja keras sepanjang musim yang berat di MotoGP 2024.

Walau memang hasil yang terlihat belum ada perubahan signifikan, Meregalli menegaskan yang terpenting adalah selalu berjuang dan tak pernah menyerah. Pada akhirnya, di akhir musim 2024 pun Yamaha mulai ada perkembangan.

1. Yamaha Masih Kesulitan Bangkit

Yamaha mengalami penurunan drastis beberapa musim ke belakang setelah membawa Fabio Quartararo juara MotoGP 2021. Penurunan itu bisa dilihat pada dua musim terakhir, yakni 2023 dan 2024.

Quartararo sempat bersaing di perebutan gelar MotoGP 2022, namun setelah itu, semuanya menjadi lebih buruk. El Diablo -julukan Fabio Quartararo- tak bisa masuk ke zona lima besar dalam dua musim terakhir.

Massimo Meregalli (MotoGP)
Massimo Meregalli (MotoGP)

Begitu juga dengan Yamaha yang terlempar dari tiga besar klasemen konstruktor. Hal ini membuat tim asal Jepang tersebut diragukan akan kembali bersaing.

 

