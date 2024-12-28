Francesco Bagnaia Siap Tebus Kegagalan di MotoGP 2025: Saya Ingin Gelar Ketiga!

FRANCESCO Bagnaia siap tebus kegagalan di MotoGP 2025. Dia memastikan gelar juara jadi targetnya musim depan.

Ya, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia terang-terangan ingin menjuarai MotoGP 2025. Bagnaia mengatakan, dia memasang target untuk menjaga konsistensi di ajang tersebut.

1. Bagnaia Gagal Juara di MotoGP 2024

Francesco Bagnaia gagal menjuarai MotoGP 2024. Pembalap asal Italia itu terpaut 10 angka dari sang juara, Jorge Martin (Ducati Pramac) yang sukses membukukan 508 poin.

Padahal, perolehan kemenangan Bagnaia di balapan utama lebih banyak daripada Martin. Namun, pembalap yang akrab disapa Pecco itu harus lapang dada karena kalah dalam perolehan poin yang dikombinasikan dengan poin Sprint Race.

Bagnaia pun tidak mau musim lalu kembali terulang. Dia mengatakan tekadnya setiap musim selalu sama, yakni terus berkembang dan berupaya keras untuk menjuarai ajang tersebut.

Bagnaia mengklaim, hal ini sudah dilakukannya sejak berkompetisi di Moto2. Kala itu, Bagnaia berhasil menjuarai Moto2 2018 hingga akhirnya naik kelas dan meraih dua gelar MotoGP (2022, 2023).

"Pada 2021, saya menempati posisi kedua. Dan tahun berikutnya saya memenangkan gelar tersebut. Sekarang, tujuan baru saya adalah memenangi gelar ketiga di MotoGP," kata Bagnaia soal targetnya di musim 2025, dikutip dari Motosan, Sabtu (28/12/2024).