Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia: Jika Tidak Ada Sprint Race, Saya Setara Marc Marquez di MotoGP 2019!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |10:32 WIB
Francesco Bagnaia: Jika Tidak Ada Sprint Race, Saya Setara Marc Marquez di MotoGP 2019!
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia menyebut dirinya setara Marc Marquez pada MotoGP 2019 jika tak ada sesi sprint race pada musim 2024. Hal ini diungkap Bagnaia kala membicarakan kegagalannya merebut gelar juara di MotoGP 2024.

Ya, Francesco Bagnaia harus puas menjadi runner up MotoGP 2024. Pembalap asal Italia itu tertinggal 10 angka dari Jorge Martin (Ducati Pramac) yang sukses mengumpulkan 508 poin di akhir klasemen.

Francesco Bagnaia mencium trofi pemenang MotoGP Thailand 2024 (Foto: X/@PeccoBagnaia)

1. Francesco Bagnaia Kalah Saing dari Marc Marquez

Bagnaia tampaknya masih sulit menerima kekalahan dari Jorge Martin. Dua kali juara MotoGP itu mengakui, balapan sprint race menjadi penghalangnya untuk menjadi jawara musim lalu.

Sebab diketahui, Jorge Martin berhasil memenangkan tujuh balapan sprint. Sejatinya, perolehan itu sama dengan Bagnaia. Namun, Bagnaia tidak konsisten naik podium seperti Martinator -julukan Jorge Martin.

Bagnaia hanya 11 kali naik podium sprint race, berbeda dengan Martin yang mendaki tiga besar sebanyak 16 kali. Bagnaia mengatakan, jika tidak ada sprint race, dia bisa menyamai pencapaian Marc Marquez pada MotoGP 2019.

"Itu adalah musim yang luar biasa, luar biasa. Kami membutuhkan empat balapan untuk memahami motor sepenuhnya sampai saya memahami potensi sebenarnya. Dari sana semuanya menjadi luar biasa," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Sabtu (28/12/2024).

"Kalau melihat hari Minggu (hari balapan), selain saat saya terjatuh atau terlempar, saya selalu berada di posisi tiga besar. Saya pikir ini adalah musim yang, jika Sprint tidak ada, akan setara dengan Márquez di tahun 2019, misalnya," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement