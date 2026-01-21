Hasil Indonesia Masters 2026: Putri KW Lolos 16 Besar, Dua Wakil Tuan Rumah Terhenti

JAKARTA – Harapan publik Istora Senayan untuk melihat seluruh wakil Merah Putih berjaya di babak 32 besar Indonesia Masters 2026 menemui jalan terjal. Dari tiga wakil yang berlaga pada Rabu (21/1/2026), hanya Putri Kusuma Wardani yang berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar, sementara Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan Muhammad Yusuf harus merelakan langkah mereka terhenti lebih awal.

Tiga pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (21/1/2026). Amri/Nita yang bermain lebih dulu berhadapan dengan wakil Thailand, Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai.

1. Perlawanan Sengit Amri/Nita dan Hasil Minor Muhammad Yusuf

Amri/Nita yang bermain di depan publik sendiri sempat memperlihatkan perlawanan sengit. Namun sayang, Amri/Nita tumbang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 12-21, 21-15, dan 10-21.

Hasil minor juga didapat oleh Muhammad Yusuf. Dia menelan kekalahan dari wakil Taiwan, Wang Po Wei, dalam dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 17-21.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Kekalahan ini membuat Amri/Nita dan Yusuf terhenti di babak 32 besar Indonesia Masters 2026. Di sisi lain, kemenangan berhasil didapatkan oleh Putri Kusuma Wardani.