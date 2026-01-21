Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2026: Putri KW Lolos 16 Besar, Dua Wakil Tuan Rumah Terhenti

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |19:54 WIB
Hasil Indonesia Masters 2026: Putri KW Lolos 16 Besar, Dua Wakil Tuan Rumah Terhenti
Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Harapan publik Istora Senayan untuk melihat seluruh wakil Merah Putih berjaya di babak 32 besar Indonesia Masters 2026 menemui jalan terjal. Dari tiga wakil yang berlaga pada Rabu (21/1/2026), hanya Putri Kusuma Wardani yang berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar, sementara Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan Muhammad Yusuf harus merelakan langkah mereka terhenti lebih awal.

Tiga pertandingan itu berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (21/1/2026). Amri/Nita yang bermain lebih dulu berhadapan dengan wakil Thailand, Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai.

1. Perlawanan Sengit Amri/Nita dan Hasil Minor Muhammad Yusuf

Amri/Nita yang bermain di depan publik sendiri sempat memperlihatkan perlawanan sengit. Namun sayang, Amri/Nita tumbang dalam pertarungan tiga gim dengan skor 12-21, 21-15, dan 10-21.

Hasil minor juga didapat oleh Muhammad Yusuf. Dia menelan kekalahan dari wakil Taiwan, Wang Po Wei, dalam dua gim langsung dengan skor 11-21 dan 17-21.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (Foto: PBSI)

Kekalahan ini membuat Amri/Nita dan Yusuf terhenti di babak 32 besar Indonesia Masters 2026. Di sisi lain, kemenangan berhasil didapatkan oleh Putri Kusuma Wardani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196656/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-DGNl_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Adnan/Indah Tumbangkan Unggulan, Jafar/Felisha Amankan Tiket 16 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196611/ubed_lolos_ke_16_besar_indonesia_masters_2026_setelah_bungkam_tunggal_putra_india_inabadminton-slu6_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Dejan Ferdinansyah/Bernadine hingga Ubed Lolos 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196584/sabar_dan_reza_berambisi_juara_indonesia_masters_2026_okezone-uP9w_large.jpg
Misi Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Juara Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/40/3196565/alwi_farhan_siap_bangkit_di_indonesia_masters_2026_humas_pp_pbsi-4ONa_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming 32 Besar Indonesia Masters 2026 Hari Ini: Alwi Farhan Siap Tempur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196518/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-qJHf_large.jpg
Uji Coba Aturan Baru BWF 25 Detik, Fajar/Fikri Mengaku Tak Terganggu di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196447/anthony_sinisuka_ginting-3uLd_large.jpg
Lama Absen, Anthony Ginting Akui Sempat Gugup Rasakan Kembali Atmosfer Magis Istora di Indonesia Masters 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement