Megawati Hangestri Cs Berpotensi Samai Rekor Kemenangan Manis Musim 2008-2009, Pelatih Red Sparks Bilang Begini

GWANGJU - Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri berpotensi membantu Red Spaks mengulangi catatan manis musim 2008-2009, yakni merebut delapan kemenangan beruntun di Liga Voli Putri Korea Selatan. Melihat hal tersebut, pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin hanya berpesan kepada anak buahnya untuk fokus memberikan penampilan terbaik tanpa perlu memikirkan rekor manis tersebut.

1. Red Sparks Catatkan 7 Kemenangan Beruntun

Red Sparks memperpanjang tren kemenangan mereka usai sukses bungkam AI Peppers dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024/2025. Bertandang ke Yeomju Gymnasium, Kamis (26/12), Megawati cs menang susah payah lewat pertarungan lima set dengan skor 3-2 (25-18, 21-25, 19-25, 25-19, 15-7).

Kemenangan ini menjadi hasil yang sangat manis bagi Red Sparks. Pasalnya, Megawati cs berhasil memperpanjang tren positif mereka dengan sudah mengemas tujuh kemenangan beruntun. Pencapaian ini membuat mereka berpotensi untuk menyamakan rekor kemenangan beruntun yang pernah diraih pada musim 2008-2009.

Kala itu, Red Sparks berhasil mengemas delapan kemenangan beruntun. Megawati dan kolega bisa saja kembali mengukir rekor manis timnya itu dengan catatan bisa meraih kemenangan saat menghadapi IBK Altos pada Selasa 31 Desember 2024 mendatang.

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

2. Ko Hee-jin Tak Peduli soal Rekor, tapi Tetap Mau Red Sparks Menang

Terkait hal itu, Ko Hee-jin tak ingin terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin Megawati dan kolega terus memberikan penampilan terbaiknya di setiap pertandingan. Karena jika mereka bisa tampil konsisten, bukan tidak mungkin Red Sparks bisa melampaui rekor kemenangan beruntun 2008/2009.

“Kami hanya ingin memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Jika kami terus menang, mungkin kami bisa melampaui rekor kemenangan beruntun itu,” kata Ko Hee-jin, dikutip dari The Spike, Sabtu (28/12/2024).