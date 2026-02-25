Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Spiritualitas Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik Kazakhstan yang Jadikan Masjid sebagai Sumber Ketenangan Hati

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |10:13 WIB
Kisah Spiritualitas Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik Kazakhstan yang Jadikan Masjid sebagai Sumber Ketenangan Hati
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
A
A
A

NAMA Sabina Altynbekova telah lama menjadi buah bibir di jagat voli internasional sejak kemunculannya di Kejuaraan Voli Junior Asia 2014. Namun, di balik parasnya yang menawan, pevoli asal Kazakhstan ini dikenal sebagai sosok Muslimah yang sangat teguh memegang prinsip agamanya.

Bagi Sabina, popularitas hanyalah titipan, sementara ketaatan kepada sang Pencipta adalah prioritas utama.

1. Kekaguman pada Masjid

Sabina tidak pernah ragu menunjukkan identitas keislamannya di hadapan publik. Melalui akun media sosial pribadinya, ia kerap membagikan momen-momen spiritual yang menyentuh hati.

Salah satu hobi yang sering Sabina lakukan adalah mengunjungi masjid-masjid dengan arsitektur indah, yang menurutnya memberikan ketenangan batin luar biasa.

"Agama saya adalah Islam, saya selalu berharap kepada Allah," tulisnya dalam sebuah unggahan di Instagram @altynbekova_20.

Bagi atlet bertubuh tinggi semampai ini, atmosfer di sekitar masjid memiliki daya tarik tersendiri yang mampu memperkuat imannya. Ia sering kali memuji keindahan rumah ibadah tersebut, menggambarkan masjid bukan sekadar bangunan, melainkan sumber inspirasi dalam menjalani hidup sebagai atlet profesional.

Sabina Altynbekova terpesona pada keindahan masjid (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
Sabina Altynbekova terpesona pada keindahan masjid (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

2. Bicara Karier

Perjalanan karier Sabina sempat singgah di Indonesia saat ia memperkuat klub debutan, Yogya Falcons, pada Proliga 2025. Meski kehadirannya memicu euforia luar biasa dari penggemar voli Tanah Air, kiprahnya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sabina gagal membawa timnya menembus babak final four, yang membuat petualangannya di Liga Voli Indonesia berakhir lebih cepat dari ekspektasi banyak orang.

 

