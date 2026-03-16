Pontianak Jadi Tuan Rumah AVC Mens Volleyball Champions League 2026, Ini Kata Erick Thohir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |16:48 WIB
Menpora RI, Erick Thohir, menyambut baik terpilihnya Kota Pontianak di Kalimantan Barat sebagai tuan rumah AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 (Foto: Kemenpora RI)
MENPORA RI, Erick Thohir, menyambut baik terpilihnya Kota Pontianak di Kalimantan Barat sebagai tuan rumah AVC Men’s Volleyball Champions League 2026. Ajang itu akan digelar pada 13-17 Mei.

Ada dua wakil Indonesia dalam ajang itu yakni Jakarta Bhayangkara Presisi dan Jakarta Garuda Jaya. Adapun, drawing dan konferensi pers AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 digelar di Jakarta, Minggu 15 Maret.

1. Apresiasi

Bhayangkara Presisi dan Jakarta Garuda Jaya wakili Indonesia di AVC Mens Champions League 2026

Erick menyampaikan apresiasi kepada Jakarta Bhayangkara Presisi yang dinilai mampu menghadirkan ajang olahraga berskala internasional di Tanah Air. Ia berharap wakil Indonesia bisa meraih hasil terbaik ya. 

"Saya juga mengapresiasi Jakarta Bhayangkara Presisi yang selalu berkomitmen dalam mengembangkan olahraga voli di seluruh negeri,” kata Erick, dikutip dari laman resmi Kemenpora RI, Senin (16/3/2026).

“Saya mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh tim. Semoga pertandingan yang dihadirkan dapat menarik perhatian dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga voli,” tambah pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

2. Sport Tourism dan Sport Industry

Erick turut menyoroti perhatian pemerintah terhadap perkembangan sport tourism dan sport industry. Menurutnya, penyelenggaraan event olahraga berskala internasional mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara.

“Melalui ajang olahraga seperti Men’s Volleyball Champions League ini, kita dapat mendorong penyelenggaraan event berkelas internasional yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” kata Erick.

 

