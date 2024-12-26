Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Antar Red Sparks Menang Dramatis 3-2 atas AI Peppers!

HASIL Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Pevoli andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, pun berhasil mengantarkan Red Sparks menang dramatis atas AI Peppers dengan skor 3-2.

Pertemuan Red Sparks melawan AI Peppers tersaji di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Kamis (26/12/2024) sore WIB. Red Sparks menang lewat pertarungan lima set dengan skor 3-2 (25-18, 21-25, 19-25, 25-19, 15-7).

Kemenangan ini membuat poin Red Sparks bertambah dua menjadi 31 poin dan masih terkunci di posisi tiga klasemen sementara. Selain itu, kemenangan ini memperpanjang tren kemenangan mereka menjadi tujuh kali beruntun.

Selanjutnya, Megawati cs akan menantang IBK Altos. Pertandingan itu akan dilakoni Red Sparks pada Selasa 31 Desember 2024.

Jalannya Pertandingan

Red Sparks langsung tampil menekan AI Peppers saat bertandang ke Duet Vanja Bukilic-Megawati benar-benar merepotkan tuan rumah sehingga berhasil unggul dengan skor 9-5.

Tapi, AI Peppers berhasil memangkas jarak dengan menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Kejar-kejaran angka tersaji setelah itu. Sampai akhirnya, Red Sparks keluar dari tekanan dan menutup set pertama dengan kemenangan 25-18 atas tuan rumah.

Di set kedua, AI Peppers terlihat telah menemukan ritme permainannya. Poin demi poin berhasil mereka curi hingga unggul 8-6 atas Red Sparks. Namun setelah itu, Megawati dan kolega terus memangkas ketertinggalannya menjadi 15-16.

Red Sparks sempat membalikan keadaan menjadi 18-16. Tapi setelah itu mereka kembali mendapat tekanan hingga skor imbang menjadi 20-20. Sialnya, Megawati dan kolega tak berdaya dan harus kalah di set kedua dengan 21-25 yang sekaligus membuat skor imbang 1-1.