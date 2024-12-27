Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Meski Red Sparks Berhasil Kalahkan AI Peppers, Permainan Megawati Hangestri Tetap Kena Kritik sang Pelatih

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:57 WIB
Meski Red Sparks Berhasil Kalahkan AI Peppers, Permainan Megawati Hangestri Tetap Kena Kritik sang Pelatih
Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

GWANGJU - Red Sparks berhasil memetik kemenangan penting atas AI Peppers di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, pada Kamis 26 Desember 2024. Meski begitu, permainan Megawati Hangestri cs nyatanya tetap dikritik sang pelatih, Ko Hee-jin lantaran kerap tidak fokus hingga kehilangan poin dengan mudah.

Red Sparks harus menang susah payah saat bertandang ke markas AI Peppers di Yeomju Gymnasium, GwangjuPasalnya, Megawati cs menang lewat pertarungan lima set dengan skor akhir 3-2 (25-18, 21-25, 19-25, 25-19, 15-7).

1. Ko Hee-jin Tak Puas dengan Performa Red Sparks

Usai laga, Ko Hee Jin menyoroti performa Megawati cs karena dirasa tidak menjalankan taktik dari apa yang telah dipersiapkan dalam latihan. Menurutnya, para pemain Red Sparks kehilangan fokus, dengan bukti mereka sempat tertinggal 1-2 dari AI Peppers.

“Kini tinggal satu pertandingan lagi sebelum jeda All-Star. Saya merasa konsentrasi tim mulai menurun, dan seperti yang terlihat, kami goyah pada set kedua dan ketiga,” kata Ko Hee Jin, dikutip dari The Spike, Jumat (27/12/2024).

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)
Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

“Meski ini hal yang mungkin terjadi, para pemain tidak sepenuhnya menjalankan persiapan yang telah kami lakukan sebelumnya. Sebelumnya, kami berhasil menjalankan strategi dengan baik, namun kali ini terlihat kurang fokus,” ujarnya.

2. Tetap Bangga dengan Perjuangan Megawati Hangestri

Kendati begitu, Ko Hee Jin tetap mengapresiasi anak asuhnya. Sebab, Megawati dan kolega telah berjuang keras untuk bisa merebut kemenangan di markas AI Peppers. Sekaligus memperpanjang tren kemenangan mereka dengan mengemas tujuh kemenangan beruntun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement