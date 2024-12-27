Meski Red Sparks Berhasil Kalahkan AI Peppers, Permainan Megawati Hangestri Tetap Kena Kritik sang Pelatih

GWANGJU - Red Sparks berhasil memetik kemenangan penting atas AI Peppers di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, pada Kamis 26 Desember 2024. Meski begitu, permainan Megawati Hangestri cs nyatanya tetap dikritik sang pelatih, Ko Hee-jin lantaran kerap tidak fokus hingga kehilangan poin dengan mudah.

Red Sparks harus menang susah payah saat bertandang ke markas AI Peppers di Yeomju Gymnasium, GwangjuPasalnya, Megawati cs menang lewat pertarungan lima set dengan skor akhir 3-2 (25-18, 21-25, 19-25, 25-19, 15-7).

1. Ko Hee-jin Tak Puas dengan Performa Red Sparks

Usai laga, Ko Hee Jin menyoroti performa Megawati cs karena dirasa tidak menjalankan taktik dari apa yang telah dipersiapkan dalam latihan. Menurutnya, para pemain Red Sparks kehilangan fokus, dengan bukti mereka sempat tertinggal 1-2 dari AI Peppers.

“Kini tinggal satu pertandingan lagi sebelum jeda All-Star. Saya merasa konsentrasi tim mulai menurun, dan seperti yang terlihat, kami goyah pada set kedua dan ketiga,” kata Ko Hee Jin, dikutip dari The Spike, Jumat (27/12/2024).

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

“Meski ini hal yang mungkin terjadi, para pemain tidak sepenuhnya menjalankan persiapan yang telah kami lakukan sebelumnya. Sebelumnya, kami berhasil menjalankan strategi dengan baik, namun kali ini terlihat kurang fokus,” ujarnya.

2. Tetap Bangga dengan Perjuangan Megawati Hangestri

Kendati begitu, Ko Hee Jin tetap mengapresiasi anak asuhnya. Sebab, Megawati dan kolega telah berjuang keras untuk bisa merebut kemenangan di markas AI Peppers. Sekaligus memperpanjang tren kemenangan mereka dengan mengemas tujuh kemenangan beruntun.