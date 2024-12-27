Daftar Top Skor Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Melejit ke Posisi 2, Geser Vanja Bukilic!

DAFTAR top skor Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, baru saja naik peringkat hingga kini berada di urutan kedua.

Kepastian itu didapat Megawati usai membawa timnya, Red Sparks, meraih kemenangan atas Al Peppers dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Laga itu digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Kamis 26 Desember 2024 sore WIB.

Red Sparks perlu bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan atas Al Peppers. Bahkan, laga harus berlangsung lima set dengan skor 3-2 (25-18, 21-25, 19-25, 25-19, 15-7) untuk kemenangan Red Sparks.

1. Megawati Hangestri Naik Peringkat

Megawati Hangestri pun tampil ciamik di laga Al Peppers vs Red Sparks. Dia bisa mencatatkan 33 poin.

Torehan itu membawa Megawati Hangestri melesat ke posisi kedua dalam daftar top skor Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Kini, dia menggeser posisi sang rekan setimnya, yakni Vanja Bukilic, yang sebelum kaga menempati posisi kedua. Dalam laga melawan Al Peppers, Bukilic sendiri bisa mengemas 25 poin.

Kini, Megawati Hangestri pun total sudah mengemas 386 poin di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Dia unggul 6 poin dari Bukilic.

Posisi puncak daftar top skor Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 sendiri masih diisi oleh pemain andalan IBK Altos, Victoria Danchak. Dia total sudah mencatatkan 423 poin.