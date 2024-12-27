Reaksi Fermin Aldeguer Gantikan Marc Marquez di Gresini Ducati pada MotoGP 2025

FERMIN Aldeguer ditunjuk menggantikan Marc Marquez di Gresini Ducati pada MotoGP 2025. Fermin Aldeguer pun bereaksi mengungkap kesannya membela Gresini Ducati.

Pembalap rookie di MotoGP 2025 itu pun mengaku memiliki kesan pertama yang campur aduk di Gresini Ducati. Dia belum sepenuhnya menyatu dengan Ducati.

1. Siap Debut di MotoGP 2025

Fermin Aldeguer merupakan pembalap debutan yang akan berkompetisi di ajang MotoGP 2025. Pembalap berusia 19 tahun itu langsung bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati.

Aldeguer menggantikan peran Marc Marquez yang merapat ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Dia pun sudah sempat mengetes kemampuan motor Ducati di tes Barcelona November 2024.

Pembalap asal Spanyol itu mengaku cukup terkesan dengan tunggangan barunya. Akan tetapi, Aldeguer mengatakan perlu sedikit waktu untuk beradaptasi.

"Sebenarnya saya bahagia," kata Aldeguer, dikutip dari Motosan, Jumat (27/12/2024).

"Kami maju sedikit demi sedikit, penurunan kecil tanpa konsekuensi yang membuat saya sedikit kehilangan kepercayaan diri dan kemudian suhu turun dan sulit untuk kembali ke ritme sedikit, tapi bagus, saya tetap bahagia," sambungnya.