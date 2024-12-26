4 Pembalap di MotoGP 2025 yang Pernah Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Dekati Rekor Juara Valentino Rossi!

4 pembalap di MotoGP 2025 yang pernah juara dunia MotoGP menarik diulas. Salah satunya bahkan sudah dekati rekor juara Valentino Rossi.

Sederet pembalap top siap bersaing di MotoGP 2025. Tak ayal, persaingan sengit pun diyakini akan tersaji musim depan. Apalagi, ada sejumlah pembalap yang pernah merasakan gelar juara. Siapa saja mereka?

Berikut 4 pembalap di MotoGP 2025 yang pernah juara dunia MotoGP:

4. Joan Mir

Salah satu pembalap di MotoGP 2025 yang pernah juara dunia MotoGP adalah Joan Mir. Dia menyabet gelar itu kala membela tim Suzuki Ecstar pada musim 2020.

Tetapi, performa Joan Mir menurun usai pindah tim ke Repsol Honda. Dia bahkan tak bisa bersaing di baris depan untuk naik podium. Pada MotoGP 2025, Mir masih akan membela Honda, menarik menantikan penampilannya.

3. Fabio Quartararo

Kemudian, ada nama Fabio Quartararo. Dia sukses merebut gelar juara MotoGP pada musim 2021. Quartararo total merebut 278 poin pada musim itu usai menang 5 kali dan naik podium 5 kali.

Beda dengan Joan Mir, Fabio Quartararo masih setia membela Yamaha sampai saat ini. Tetapi, performanya juga senasib dengan Mir yang terpuruk di MotoGP dalam beberapa musim terakhir.