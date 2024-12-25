Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Menyentuh Stefan Bradl dengan Marc Marquez, dari Lawan Jadi Kawan di MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |17:06 WIB
Kisah Menyentuh Stefan Bradl dengan Marc Marquez, dari Lawan Jadi Kawan di MotoGP
Marc Marquez dan Stefan Bradl. (Foto: Instagram/@stefanbradl6)
A
A
A

KISAH Stefan Bradl dengan Marc Marquez di MotoGP menarik diulas. Sebab, mereka memiliki hubungan dari lawan jadi kawan dalam meniti karier di MotoGP.

Ya, Stefan Bradl diketahui telah lama menjadi test rider atau pembalap tes Honda Racing Corporation (HRC) di MotoGP. Dia pun pernah kerja mengembangkan motor Honda yang akan digunakan Marc Marquez.

Stefan Bradl (HRC)

1. Rivalitas Marc Marquez dengan Stefan Bradl di Moto2

Diketahui, Marquez lama betul memperkuat Honda. Sejak debut pada 2013 hingga 2023, Marquez setia membela tim pabrikan Honda hingga berhasil merebut 6 gelar juara.

Tetapi, pada musim 2023, Marquez memutuskan meninggalkan Honda untuk membela tim satelit Ducati. Dia memperkuat Gresini Ducati.

Selama bekerja barenga Marquez di Honda, Bradl mendapat banyak pengalaman. Dia pun mengenang masa-masa kerja bareng Marquez. Bahkan, ada hubungan dari lawan jadi kawan dari Bradl dengan Marquez.

Hal itu terjadi karena Bradl sendiri diketahui pernah jadi rival sengit Marquez kala sama-sama mentas di kelas Moto2. Bahkan, pada musim 2011, keduanya bersaing sengit untuk memperebutkan gelar juara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
